I 10 migliori titoli per divertimento

Il divertimento a Venezia inizia con l’happy hour dove molti iniziano con un aperitivo o un clink (piccoli bicchieri di vino). Nella maggior parte dei posti si paga se ti siedi a un tavolo, quindi vedrai molti affollarsi nei bar dei negozi o addirittura uscire in strada per godersi il loro drink. La maggior parte dei bar e dei locali (minori) si concentrano sul ponte di Mestre o sull’isola del Lido, così come lungo la Fondamenta della Misericordia a Cannaregio.

Abbiamo trovato per te i 10 posti migliori dove divertirti a Venezia! Controllare quanto segue:

Nello stand

Si trova alle Zattere e offre una vista panoramica. Perfetto per uno Spritz Cocktail o un Panini (Sandwich). Punto d’incontro preferito. (vicino στη Ponte Lungo, Dorsoduro, tel.: +39 338 117 4077)

Enoteca Il Rivolo

Nonostante le sue piccole dimensioni, è molto frequentato da chiunque passi per Via Garibaldi. Offre musica dal vivo il venerdì e non chiude ad un orario specifico. (via Garibaldi, Castello)

Caffè

È conosciuto anche come “Bar Rosso” per via del suo esterno rosso vivo con tanti tavolini. Attrae una vasta popolazione studentesca, mentre le sue miscele Aperol sono una buona scelta. (Campo Santa Margherita, Dorsoduro, tel.: +39 041 528 7998)

Prego

Ospita regolarmente mostre d’arte di artisti locali e si trova appena fuori Campo Santa Margherita. Raccoglie un pubblico più sofisticato, mentre i suoi Spritz sono nella lista di quelli che “se ne vanno” di più! (Campo Santa Margherita, Dorsoduro)

arancia

È moderno con un bellissimo giardino interno, situato all’estremità meridionale di Campo Santa Margherita. Potrete gustare piadine, insalate e drink mentre guardate le partite di calcio sull’enorme schermo interno. (Campo Santa Margherita, Dorsoduro, tel.: +39 041 523 4740)

Paradiso perduto

Haminos Paradisos, oltre alla musica dal vivo ogni lunedì, serve bevande fresche, vini e piatti di pesce piuttosto costosi dagli anni ’70. Aperto dal giovedì al lunedì. (Fondamenta della Misericordia, Cannaregio, T. +39 041 720 581)

Caffè Florian

Opera in Piazza San Marco dal 1720, con una varietà di bevande e vini pregiati come la Malvasia, accompagnati dalla musica classica di piccole orchestre d’archi che suonano sui piccoli palchi della piazza! Oltre alle mostre permanenti. (Piazza San Marco, tel.: +39 041 520 5641, www.caffeflorian.com)

Zanzibar

Oltre alle bevande alcoliche serve anche un buon gelato. Ma la sua caratteristica più interessante è la sua posizione, lungo il canale vicino alla Chiesa di Santa Maria Formosa, perfetta per un primo drink. (Campo Santa Maria Formosa, Castello, tel.: +39 041 962 640)

Jazz Club Venezia

È unico in tutta la città e ha un’atmosfera artistica, quasi underground. Jazz classico, bossa nova e improvvisazioni attirano un pubblico entusiasta così come i migliori musicisti della zona. Aperto dal lunedì al sabato. (Ponte dei Pogni, Dorsoduro, tel.: +39 041 523 2056, www.venicejazzclub.com)

Piccolo mondo

Una delle poche discoteche che resta aperta fino a tardi. La “porta” è un po’ difficile, ma ne vale la pena se finalmente riesci a superarla. (Dorsoduro, Tel: +39 041 520 0371, www.piccolomondo.biz)

Non perdere la guida definitiva di Venezia, solo su travelstyle.gr!