In Italia quattro persone di Schweinfurt hanno incontrato alcune ex grandi star – Newsallianz Schweinfurt – Editorial Network

In Italia quattro persone di Schweinfurt hanno incontrato alcune ex grandi star

Riccione/Schweinfurt – Per la prima volta nella storia del club, una squadra del 1° Circolo di Nuoto 1913 Schweinfurt ha partecipato ai Campionati del Mondo Master di nuoto, nuoto sincronizzato, volteggio e pallanuoto. Il 14° Campionato del Mondo di quest’anno si è svolto a Riccione/Italia nel mese di giugno. In totale, si sono registrati più di 12.500 partecipanti provenienti da 76 paesi con più di 29.000 iscrizioni individuali. Ciò ha reso questo evento il più grande evento sportivo della storia mai organizzato dalla FINA.

Tra i nuotatori si registrano anche alcune ex top star. Tra questi, tra gli altri, Oleg Lesogor (pluricampione europeo e mondiale nei 50 m rana e detentore del record mondiale sulla stessa distanza dal 2002 al 2009 sia nella vasca breve che in quella lunga); Vladimir Sikov (argento nei 200 dorso alle Olimpiadi del 1992 e pluricampione mondiale ed europeo nei 100 e 200 dorso. Sikov ha gareggiato più volte nella staffetta mista per la Russia negli anni ’90 con Alexander Popov); Claudia Bull (oro nei 200 stile libero alle Olimpiadi del 1996; Franziska van Almsick, tra l’altro, arrivò seconda all’epoca – per chi se lo ricorda ancora); James Montgomery (oro nei 100 metri stile libero alle Olimpiadi del 1976 con l’allora nuovo record mondiale di 49,99 secondi. Questo lo rese il primo nuotatore a nuotare i 100 metri stile libero in meno di 50 secondi, quindi il record mondiale non fu tenuto fino ad allora solo polvere Mark Spitz); Satoko Takeoji (medaglia di bronzo nei 100 metri dorso alle Olimpiadi del 1960).

Già il gran numero di segnalazioni dimostra che l’intero evento ha raggiunto dimensioni davvero enormi. Solo nei 50 metri stile libero maschili hanno partecipato più di 3.000 nuotatori. Questo è stato anche il motivo per cui a volte c’erano lunghi tempi di attesa prima della partenza, poiché ovviamente era impossibile prevedere con certezza quando sarebbero iniziate le singole gare. Tuttavia, la competizione è continuata senza alcun ritardo significativo. La competizione inizia ogni giorno alle 7:30 e spesso continua fino alle 23:00.

Naturalmente gli abitanti di Schweinfurt non erano sempre in bagno, ma cercavano sempre di calcolare prima a che ora dovevano essere lì. Ma qui è nata la difficoltà: dove dovresti nuotare? C’era una piscina interna ed esterna con 5 corsie per nuotare. Tuttavia, a volte è stato difficile trovare un divario tra quelli che già fluttuavano. Abbiamo letteralmente nuotato da una mano all’altra!

Tuttavia, all’inizio della competizione, si è quasi arrivati ​​al punto che la squadra di Schweinfurt non ha potuto iniziare affatto. Sapevano che prima dovevano ottenere l’accreditamento; Ma quello che poi è apparso chiaro è che anche la partenza della staffetta dovrà essere confermata (entro le 13 di martedì). Fortunatamente per loro, si sono presentati per la certificazione in un giorno non di gara (quello era il martedì in questione!), il che significa che non c’era nulla che impedisse di iniziare la staffetta giovedì. C’erano anche regole severe prima che si potesse iniziare. Ogni nuotatore dovrà presentarsi nella call room 15 minuti prima della partenza. Qui i nuotatori venivano chiamati e distribuiti alle batterie. Chi è in ritardo o non ha con sé la carta d’identità non potrà partire. Fortunatamente anche qui le cose sono andate bene, quindi nessuno di Schweinfurt ha mancato la partenza.

Nonostante la presenza di partecipanti in parte di alto livello, i nuotatori dell’1.SC 13 Schweinfurt hanno conquistato più volte posizioni di centrocampo. Ecco i risultati nel dettaglio:

All’AK 30, Alexander Knaus ha nuotato i 200 stile libero in 2:14,95 minuti (57esimo su 170) e ha appena superato il proprio record del club. Ha corso un tempo di 4:46.65 minuti nei 400 stile libero, chiudendo con un ottimo 27° posto e migliorando anche il record del club sulla distanza.

Christian Spaeth, partito titolare nell’AK 35, ha nuotato i 50 stile libero in 0:28.61 (132° su 340), i 200 misti in 2:46.49 (76° su 100), e i 200 metri rana in 3:05.60 (48° posto) e i 50 dorso in 0:34.62 (42° posto).

Michael Shellenberger, che ha gareggiato anche nell’AK 35, ha corso in 0:28.81 (150° su 340) nei 50 stile libero e 1:14.10 (64°) nei 100 farfalla.

Ralph De Bruyne ha gareggiato nell’AK 40. Ha completato i 200 metri misti individuali con il tempo di 2:46.20, piazzandosi 72esimo su 116.

La squadra di Schweinfurt ha nuotato mista 4 x 50 metri con un AK 120-159 ottenendo il miglior tempo personale in questa combinazione sul percorso lungo (dorso: Christian Spaeth; rana: Ralf de Bruyne; farfalla: Michael Shellenberger; stile libero: Alexander). Knaus) ha ottenuto un rispettabile secondo posto: 12,61 minuti e si è piazzato al 56° posto. Nella staffetta 4 x 50m stile libero nell’AK 120-159, hanno lottato per un buon 55° posto con la stessa formazione con il tempo di 1:54,91 minuti. ha anche stabilito un nuovo miglior tempo personale sulla pista dei 50 metri. Heikki, Anke, Oleg, Leo, Filip e Matisse che viaggiavano con loro hanno esultato con entusiasmo nel caldo soffocante.

Poiché questa competizione era semplicemente qualcosa di completamente diverso, e anche per il gusto speciale di un simile evento, gli abitanti di Schweinfurt hanno deciso di gareggiare almeno l’anno prossimo a settembre ai Campionati Europei di Eindhoven/Paesi Bassi. Forse con questo rapporto potrai guadagnare qualche collega per questo “progetto”.

Nella foto da sinistra: Christian Spaeth, Ralf de Bruyne, Michael Shellenberger, Alexander Knaus.