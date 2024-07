Glossa: Il Partito socialdemocratico è caduto ancora più in profondità. Non era rimasto nient’altro per Okamura

Con la fondazione della fazione europea “Patrioti per l’Europa” appare un altro gruppo, che può essere definito “sottogruppo”, con il quale anche l’estrema destra non vuole più avere niente a che fare.

Si chiama “l’Europa degli Stati sovrani”, nella quale il partito Alternativa per la Germania (AfD) gioca un ruolo di primo piano, e la cui lista dei problemi degli ultimi mesi formerà una serie di libri:

È indagata dall’intelligence tedesca perché sospettata di avere legami con la Russia.

I leader del candidato europeo del partito AfD sono sospettati di accettare tangenti direttamente dalla Russia per diffondere la propaganda russa.

Il vicepresidente del candidato, Maximilian Krah, è stato accusato di spionaggio a favore della Cina.

È stato Krah, uno dei principali esponenti dell’AfD, a dichiarare che non tutti i membri delle SS erano criminali. (Aggiungiamo solo: lo era.)

Altri partecipanti a questo straordinario progetto sono, ad esempio, il partito francese Reconquete, il cui fondatore è Eric Zemmour È un razzista provatosostenitori di teorie cospirative, tra gli altri, sullo Stato profondo del movimento spagnolo Se Acabó la Fiesta (tradotto liberamente come “La festa è finita”), o della Repubblica slovacca, originariamente una scheggia del partito neonazista Kotleba.

E poi, ovviamente, il Partito socialdemocratico ceco, Tomiya Okamura.

Sì, lo stesso Partito socialdemocratico che lo scorso maggio si è orgogliosamente inserito nel blocco dei partiti che per vari motivi hanno preso le distanze dall’AfD. Per inciso, Okamura difende il suo ruolo dicendo che bastava che Maximilian Krahe, il già citato negatore dei crimini nazisti, non si unisse alla fazione; Cioè… nel contesto Altri membri del partito AfD propendono per il nazismo Questa è una spiegazione sterile che non si addice all’esperto uomo d’affari politico Okamura. READ La NASA rivela immagini a colori reali di Venere Cancella i ricordi delle immagini a colori tenui scattate con la Mariner 10 decenni fa.

Ma era maggio e allora il mondo era molto diverso Erano i migliori amici di Okamura Marine Le Pen della Lega nazionale francese, Matteo Salvini della Lega italiana e Geert Wilders del Partito della libertà olandese. I tre dissenzienti e traditori dell’epoca, perché sostituirono il Partito Socialdemocratico (con un eurodeputato) con l’ANO (con sette) senza battere ciglio.

Questo è triste. Babis è caduto dal livello del “mio amico Macron” al livello del “mio amico Salvini”, che Okamura aveva occupato fino ad ora. Quindi non abbiamo altra scelta che scendere ai livelli più bassi e oscuri della politica europea, dove solo un anno fa ci aspettavamo che i rappresentanti cechi si schierassero con il Partito laburista.

La domanda è perché. Probabilmente si venderà meglio nella Repubblica Ceca se i socialdemocratici rimarranno inclassificati al Parlamento europeo. A meno che, naturalmente, Okamura non intenda inasprire ulteriormente la sua retorica sulle questioni interne – al livello dell’AfD (dopo tutto, l’ex deputato Miloslav Rozner del Partito socialdemocratico è stato sospeso per sei mesi per aver negato l’Olocausto) o di un altro membro di il partito Alternativa per la Germania. La fazione europea, assolutamente Apertamente filo-russo Il movimento bulgaro Obroda, perché da nessun’altra parte non vedono più un posto per sé nella sfera politica.