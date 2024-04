In questo giorno del 2014, il transatlantico Norman Atlantic prese fuoco

Norman Atlantic: 5 imputati colpevoli della tragedia / Video ANT1

In questo giorno, 28 dicembre 2014, il traghetto per passeggeri Norman Atlantic, in viaggio sulla rotta da Patrasso e Igoumenitsa ad Agona, in Italia, ha preso fuoco nel Canale di Otranto nel Mare Adriatico.

Un'emozionante storia in corso per circa 300 passeggeri della Norman Atlantic

Dal processo di salvataggio dei passeggeri in condizioni avverse

L'incendio è scoppiato nel garage del veicolo poco prima delle 6:00 ora locale e mentre 44 miglia nautiche (81 km) a nord-ovest di Corfù e 33 miglia nautiche (61 km) a nord-ovest di Otono

Ne è seguita una drammatica operazione di salvataggio. Mentre a bordo dell'aereo è scoppiato un incendio da parte di elicotteri della marina greca e italiana.

Operazione di salvataggio passeggeri della Norman Atlantic in elicottero

Nove passeggeri delle vittime (tre greci, due italiani, due tedeschi, un turco e un georgiano) sono stati raccolti e identificati, mentre altri 19 passeggeri risultavano dispersi.

Le scioccanti storie di salvataggio di Norman Atlantic: il nostro cane ci ha salvato

Il 31 dicembre, i rapporti hanno mostrato che era sull'aereo A bordo c'erano 499 persone, di cui 487 passeggeri e 55 membri dell'equipaggio. Questo numero non include i clandestini che potrebbero essere stati a bordo della nave.

