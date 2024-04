Il grande aggiornamento di Tesla è simile all'aggiornamento festivo di fine anno, sebbene non includa così tante nuove funzionalità. Tesla ha rivelato che l'aggiornamento software di questa primavera porterà miglioramenti e molte nuove e utili funzionalità

Tesla si sta preparando a rilasciare un importante aggiornamento software con una nuova interfaccia utente, un aggiornamento Auto Shift, apertura del portellone a mani libere e altro ancora.

La prima cosa che Tesla è orgogliosa di annunciare è un nuovo aggiornamento dell'interfaccia utente del display centrale per i veicoli Model 3 e dotati di AMD a partire dal 2022. I principali miglioramenti dell'interfaccia utente includono:

Visualizza i controlli dell'auto a schermo intero quando l'auto è parcheggiata. L'immagine sembra più realistica.

C'è un'ampia sezione per il controllo della riproduzione multimediale. Mostra l'ultimo accesso, i preferiti e il successivo per consentire agli utenti di accedere rapidamente ai contenuti multimediali

Mostra la guida automatizzata con una piccola mappa visualizzata nell'angolo in alto a destra. Per la navigazione

Il nuovo aggiornamento include anche miglioramenti al sistema Auto Shift (beta), un sistema di trasmissione automatica che può alternare le marce D (Drive) e R (Reverse) a seconda dell'ambiente di guida. Dopo che l'utente ha lasciato la marcia P (Parcheggio).

Questa funzione è stata sviluppata da Tesla per le auto a cui è stata rimossa la leva del cambio. E usa invece il cambio di marcia sullo schermo, incluso il modello S, il modello

Tesla ha anche aggiunto una nuova app Audible, l'app per audiolibri di Amazon, e ha aggiornato la sua app di ascolto musicale Spotify per supportare code di brani cross-device tra auto e dispositivi e la possibilità di regolare la velocità di riproduzione.

Tesla ha anche parlato della nuova funzionalità del bagagliaio a mani libere per la Model S. Quando un utente è in piedi sul retro dell'auto con i tasti del telefono, può essere abilitato in Impostazioni auto > Serrature > Bagagliaio a mani libere.

Per quanto riguarda le altre funzionalità, Tesla ha preparato un aggiornamento alla Sentry Mode, che fornisce notifiche video, e migliorato il sistema di frenata rigenerativa durante la guida ad alta velocità per restituire più energia alla batteria. Sullo schermo posteriore è stata inoltre aggiunta la visualizzazione dei dettagli del volo, dell'ora e della temperatura attuale affinché i passeggeri appaiano come sullo schermo anteriore.

Tesla non ha ancora fissato una tempistica per il rilascio di questo importante aggiornamento software. Ma si prevede che la società rilascerà gradualmente gli aggiornamenti nelle prossime settimane. Per favore attendi e continua.

Origine Elettrico