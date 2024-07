Incidente d’auto e caduta di motociclista: gli incidenti di mercoledì ad Al Bahia

Uno scontro tra due auto nei pressi di Villa Mitre e due incidenti che hanno coinvolto motociclisti sono tra gli eventi più importanti nei quali è intervenuta mercoledì la Protezione Civile, secondo il suo rapporto pomeridiano.

Un motociclista è stato trasportato in ambulanza, con lesioni multiple, e il suo compagno è stato medicato sul posto, dopo un incidente avvenuto in Avenida Cabrera nel 2000. Il conducente, 29 anni, e il suo passeggero, 18 anni, finirono per schiantarsi sul marciapiede in un Gilera Smash . La brutta manovra è stata effettuata in presenza di un gruppo.

Inoltre, a Don Bosco e Juan Molina, un altro motociclista è rimasto coinvolto in un incidente. Il 27enne, alla guida di una Motomel Skua 200 cc, era cosciente e non ha voluto essere curato a causa di un colpo riportato al sopracciglio sinistro. L’autista ha riferito di essere stato investito da un camion che era fuggito.

Con come passeggero una donna di 93 anni, un automobilista di 64 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Brown e Montevideo. Si è verificato uno scontro tra una Chevrolet Corsa e una Fiat Palio guidata da un uomo di 61 anni. Fortunatamente non sono rimasti feriti.

Ho ricevuto le newsletter di La Nueva Spedizione gratuita {{Messaggio}} {{Messaggio}}

In sintesi, la guardia della protezione civile ha dichiarato di aver ricevuto sette chiamate, tre delle quali per incidenti stradali. Intanto il pronto soccorso ha sempre riferito di aver avuto 35 dimissioni e 12 ricoveri.