Come utilizzare Samsung DeX e trasformare il tuo telefono in un computer desktop

Il tuo dispositivo Samsung Galaxy Il telefono non funziona solo come telefono: grazie a una funzionalità chiamata SamsungDeXCon l’app DeX, disponibile dal 2017, puoi collegare il tuo telefono a un monitor o un computer e utilizzarlo in modo simile a un computer desktop. DeX sta per “Desktop Experience” ed è ciò che promette questa funzionalità.

Ci sono alcuni avvertimenti qui. Per utilizzare DeX è necessario un telefono o tablet abbastanza recente e abbastanza premium prodotto da Samsung: c’è un elenco completo QuiMa qualsiasi Galaxy S, Galaxy Fold o Galaxy Flip rilasciato da quando DeX ha debuttato nel 2017 andrà bene.

Avrai anche bisogno di un cavo per collegare il tuo telefono (o tablet) a un monitor e un mouse e una tastiera di riserva se desideri un’esperienza desktop adeguata. (Puoi utilizzare DeX sullo schermo del tuo telefono, ma non otterrai il massimo vantaggio.)

Anche se continuerai a utilizzare le stesse app mobili sul tuo telefono, lo spazio extra sullo schermo ti offre più spazio per lavorare, sia che tu stia navigando sul Web o lavorando su un foglio di calcolo. DeX può essere davvero utile per svolgere un po’ di lavoro mentre sei in movimento, ma è perfetto anche per guardare film o scorrere i feed dei social media.

comunicazione

Esistono diversi modi per attivare Samsung DeX, ma i due modi principali sono collegare il dispositivo a un display tramite HDMI o a un PC Windows tramite USB. (Il supporto per macOS è stato interrotto, purtroppo.) E sebbene la configurazione dell’hardware sia leggermente diversa, otterrai la stessa esperienza software sullo schermo.

Se stai facendo tutto sul tuo telefono senza un computer, avrai bisogno di un cavo (o cavo e adattatore) che converta l’uscita USB-C del tuo telefono Samsung in un ingresso HDMI sul tuo monitor. Qualsiasi elenco di cavi da USB-C a HDMI dovrebbe dirti se è all’altezza o meno del compito. Per vivere un’esperienza completa, avrai bisogno anche di un monitor con porte USB libere per collegare tastiera e mouse.