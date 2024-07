Incredibile fuga dalla prigione di Kotokali in Niger

In Niger, giovedì 11 luglio 2024, una straordinaria fuga ha scosso il centro di detenzione di Koutoukkale, un istituto penitenziario di massima sicurezza. L’allarme è stato lanciato da un messaggio radio della Direzione generale dell’amministrazione territoriale e del decentramento, che informava che un prigioniero era fuggito . Diversi detenuti.

La polizia è attualmente mobilitata d’urgenza per trovare i fuggitivi che hanno lasciato illegalmente il centro di detenzione di Kotukale. I dettagli su come siano riusciti a fuggire non sono stati specificati nella dichiarazione ufficiale rilasciata dalle autorità.

Nel tentativo di rafforzare le ricerche, ai leader tradizionali e religiosi locali è stato chiesto di collaborare con le forze di sicurezza. Le autorità hanno inoltre rivolto un appello ai residenti affinché forniscano tutte le informazioni che possano aiutare a localizzare i fuggitivi e ad arrestarli.

Le autorità non hanno ancora rivelato l’identità dei detenuti evasi. Secondo fonti identiche, il centro di custodia cautelare di Kotukale ospita principalmente persone imprigionate per atti legati al terrorismo, il che rafforza le preoccupazioni sulla sicurezza riguardo a questa fuga.