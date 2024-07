Materazzi si aspetta una “strada aperta” per l’Italia se batte la Svizzera

Marco Materazzi, vincitore della Coppa del Mondo con l’Italia, ritiene che la nazionale italiana avrà una “autostrada aperta” in… La fase a eliminazione diretta degli Europei 2024 Se battessero la Svizzera agli ottavi.

La Nazionale italiana si prepara ad affrontare sabato 29 giugno a Berlino la sua controparte svizzera negli ottavi di finale e, nonostante l’Italia possa essere la favorita per la vittoria, Materazzi ha messo in guardia i suoi connazionali.

L’ex difensore ha dichiarato al quotidiano italiano La Gazzetta: “Non ci sono più favoriti per vincere, e non è mai facile battere la Svizzera”.

“Jakin può contare su calciatori che giocano nel campionato italiano, tedesco e inglese. È una squadra equilibrata con buoni giocatori e un portiere come Sommer. È una squadra sottovalutata, ma ha esperienza.

“Sono rimasto sbalordito dalla loro prestazione contro la Germania per la loro fiducia e il loro livello di prestazione. Tuttavia, il problema dell’Italia non può essere la Svizzera. L’Italia deve assicurarsi che non sia loro il problema”.

“Se ci qualifichiamo potrebbe esserci un’autostrada aperta anche se è meglio non pensarci, altrimenti la strada si restringe. L’autostrada l’abbiamo vista nel 2006, quella che ci ha portato alla partita contro la Germania. Sembra facile, ma non lo è come quello”.

L’Italia ha battuto Australia e Ucraina nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2006 prima di affrontare la Germania in semifinale e la Francia in finale.

Sabato Football Italia sarà tra i media accreditati a Berlino, non dimenticatelo Iscriviti al nostro canale YouTube Per partecipare alle nostre presentazioni e inviare domande e pensieri prima e dopo la partita.