Investigatori sull’ex guardia del corpo di Putin: cosa farà a Kursk

La voce è stata diffusa per la prima volta dal poco conosciuto cosiddetto canale Z, che, secondo l’analisi di Agentstvo, è stata ristampata dal canale breve pochi minuti dopo. Al mattino, almeno un importante canale filogovernativo ha cancellato il riferimento alle “notizie”, mentre Alexander Sladkov, corrispondente militare per la Radio e Televisione statale, ha scritto un rapporto chiarificatore.

Scanpix / Alessico Diomena

È stato pubblicato il primo messaggio sulla nomina di A.. Dyumin a capo dell’operazione nella regione di Kursk, scoperta da Agentstvo, sul canale anonimo Telegram “PolitSatirKa”. Putin “ha immediatamente assegnato al suo aiutante ‘diversi compiti importanti’ legati all’invasione della regione di Kursk da parte delle forze ucraine”, si legge nella pubblicazione, citando “persone competenti”. “Il suo ruolo, invece, è quello di coordinare tutti i servizi che ora operano congiuntamente sul territorio della regione di Kursk”, ha scritto il canale Telegram.

Gli autori del canale PolitSatirKa sono sconosciuti. È stato creato nel 2020. Successivamente ha collaborato più volte con il grande canale “VČK-OGPU”. Sono anche periodicamente inclusi nelle “Valutazioni dei canali più affidabili nel segmento politico di Telegram” – questi canali vengono ripubblicati da funzionari governativi russi, tra cui Alexander Khinshtein e Maria Zakharova. Ciò potrebbe indicare che appartiene a una delle reti di canali Telegram filogovernativi. Nonostante ciò, è difficile definire il blog popolare, come sottolinea “Agentstvo”.

Il principale canale filogovernativo Brief ha ripreso il post di PolitSatirKa appena otto minuti dopo la sua pubblicazione. Successivamente ha iniziato a diffondersi attivamente su altri canali Telegram.

Lunedì tardi il quotidiano filogovernativo Redovka ha scritto della nomina di A. Diomin, citato dai “media”. “È chiaro che A. Dyumin è già partito per la zona di confine per iniziare i lavori il prima possibile e rafforzare gli sforzi congiunti per espellere i soldati ucraini”, ha detto Redovka.

Successivamente, gli eminenti blogger militari Yuri Podolyaka, Alexander Sladkov e Wargonzo iniziarono a scrivere che questo era un dato di fatto. Anche il canale Telegram “Mash” ha scritto della nomina di A. Dyumin.

Nel frattempo, al mattino, le notizie erano cambiate. Ad esempio, l’A. Sladkov ha già affermato che “Alexios Diomenas è il comandante della direzione nord dell’operazione militare speciale”.

Secondo i dati del servizio TGStat, lunedì le menzioni del cognome di A. Dyumin sono aumentate in modo significativo sui canali Telegram: domenica questo cognome è stato menzionato 159 volte, lunedì – 596 volte e martedì mattina – 1119 volte.

Ma già alle 10:30 del mattino. Almeno un importante blogger filogovernativo ha offerto una “spiegazione”. “È interessante che ho letto in un’agenzia governativa rispettabile della nomina di Alexei Dyumin a capo del gruppo settentrionale dell’operazione militare speciale. Ora il rapporto ufficiale è scomparso e contano su di me”, ha scritto A. Sladkov.

Agentstvo non ha trovato alcun collegamento alle principali agenzie nei post del blog. I canali d’informazione TASS e RIA Novosti A. Diumin non sono stati menzionati. Inoltre, queste agenzie non hanno eliminato i messaggi relativi ad A. Diumin nei loro canali Telegram. Allo stesso tempo, l’accenno alla “nomina” di A. Dyumin è scomparso dalla pubblicazione “Mash”.

Stanno parlando del successore di V. Putin

Alexei Dyuminas – ex guardia del corpo di Vladimir Putin, 2016-2024. Ha servito come governatore della regione di Tula. Nel 2024 diventa Assistente del Presidente e Segretario del Consiglio di Stato. Gli analisti politici identificano costantemente A. Diumin come uno dei principali contendenti al ruolo di successore di Vladimir Putin.

Durante la ribellione “Wagner”, ha partecipato ai negoziati con Yevgeny Prigozhin, ha scritto “Vazhnye istorii” (questo è stato smentito dall’ufficio stampa dell’amministrazione della regione di Tula).

Condividi un. Dyumin all’incontro di Vladimir Putin a Novo-Ogaryov sulla situazione nella regione di Kursk. Il ministro della Difesa Andrei Belousov non era presente a Novo-Ogarev e il sito web del Cremlino afferma che ha partecipato all’incontro tramite collegamento video.