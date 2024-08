Programma delle trasmissioni televisive di martedì 28 giugno. Quali sport, intrattenimento e film puoi guardare. Inizia una nuova edizione di Vieni da Noi, Vieni in Campagna!

Lo sport in tv martedì 28 giugno e nei giorni successivi prevede il grande evento del mondo del tennis, il Grande Slam di Wimbledon e le semifinali degli Europei Under 19. Fino al 10 luglio Eurosport trasmetterà in esclusiva centinaia di ore di trasmissione e poi analisi quotidiane del re degli sport bianchi sull’erba.

Cinque rumeni giocheranno a Wimbledon nello show televisivo martedì 28 giugno

Per noi, martedì 28 giugno, una giornata molto impegnativa nel singolare femminile, contiamo, perché nel maschile non abbiamo un solo giocatore, dopo il ritiro di Horia Tiko, nemmeno nel doppio. . Cinque giocatrici rumene scenderanno in campo: Gabriela Rus, che ha un compito impossibile davanti all’americana Cori Gauff, Anna Bogdan e la sua rivale Diana Yastremska.

Mihaela Buzarnescu affronterà faccia a faccia la tedesca Mariana Schunk, mentre Irina Barra affronterà la francese Chloe Paquet, ma la partita più importante sarà Simona Halep, il cui compito non sarà facile con la ceca Karolina Muchova. Chi non incontrerai mai più. Su TVR 2 puoi guardare le semifinali del torneo finale del Campionato EURO U19.

13:00 Tennis Grande Slam Wimbledon Turno 1: Eurosport 1, Eurosport 2

Tennis Grande Slam Wimbledon Turno 1: Alle 18:00 Semifinali Europei Under 19 di calcio: Italia – Inghilterra: TVR2

Semifinali Europei Under 19 di calcio: Italia – Inghilterra: 21:00 Semifinali Europei Under 19 di calcio: Francia – Israele: TVR2

Una nuova versione di Welcome Home, in onda martedì 28 giugno in televisione

L’unico intrattenimento del programma televisivo di martedì 28 giugno è la prima di una versione su Antena 1 dello spettacolo Poftiti pe la noi, poftiti per ogni paese, con l’ormai attraente Nea Mărin pronta a disciplinare ancora una volta molte star. Ci sono anche alcuni film, alcuni dei quali di ottima qualità.

Quindi, se vuoi dei film seri davvero buoni, puoi scegliere Road to the High Society su TVR 1, che beneficia anche di un cast degno degli anni ’70, o Il mercante di Venezia, un adattamento della famosa opera di William Shakespeare. Se avete voglia di azione, ne avete in abbondanza su PRO TV con il film Straja o su Prima TV, prodotto da Altitudine.