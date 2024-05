iQOO Z9x con doppia fotocamera è stato lanciato in India

Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 8 megapixel (f/2,05). Il modello di fascia alta con 8 GB di RAM supporta la registrazione video 4K.

iQOO offre lo Z9x in tre varianti: 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione – rispettivamente per Rs 12.999, Rs 14.999 e Rs 15.999. Sarà disponibile in due colorazioni: Storm Grey e Hurricane Green.

iQOO Z9x contro la concorrenza

Il nuovo Z9x compete con la serie Redmi 12 (recensione), Motorola Moto G64, Samsung Galaxy M15, Realme Narzo 70x e altri.