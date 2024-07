Italia: Preoccupa l’attività vulcanica nei Campi Flegrei, vicino Napoli

In Italia, a due passi da Napoli, l’area del Campo vulcanico flegreo è in ripresa di attività e preoccupa residenti e vulcanologi.

annuncio

In Italia i Campi Flegrei sollevano interrogativi tra i vulcanologi. Questa area vulcanica, situata nel Golfo di Pozzuoli, a due passi da Napoli, è in fermento.

Se il Vesuvio è più conosciuto, allora… Campi Flegrei O Campi Flegrei in italiano, è una grande preoccupazione da diversi anni.

Negli ultimi mesi, questo gigantesco vulcano è stato più attivo del solito, provocando terremoti:

“Il terreno si solleva e si verificano terremoti a causa della pressione della deformazione del suolo. Vengono rilasciati più gas. Pensiamo che qualcosa stia cambiando laggiù e che il magma potrebbe sollevarsi. Ma purtroppo queste sono solo ipotesi.“, spiega il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo.

L’intera area, denominata caldera, la più grande d’Europa, è caratterizzata da numerosi coni e crateri vulcanici, oltre che da fenomeni termali, come sorgenti termali e fumarole.

In questa regione e più di due milioni nelle aree circostanti vivono 360mila persone. Nel borgo di Monte di Procida gli abitanti si chiedono:

“La preoccupazione cresce perché da quarant’anni non si avvertivano movimenti del suolo così forti“.

Quando chiediamo a un altro se sa come scappare, lui risponde:

“No, non c’è niente. Non esisteva! Speriamo che non succeda nulla.“

Il governo italiano è finalmente intervenuto. Sono stati stanziati fondi per testare la resistenza degli edifici e aggiornare nuovi piani di evacuazione.

Per strada i volontari della protezione civile informano i residenti scettici.