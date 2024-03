Le persone su Internet sono alle prese con il problema matematico del canguro. Come realizzare un quadrato con queste forme? – Il boia

La risposta che ho ricevuto è ancora più confusa.

L'utente Twitter Astrid, conosciuta con lo pseudonimo @Hypershadsy, ha pubblicato una foto con un problema di matematica. Ha sottolineato che questo esempio viene fornito nelle competizioni specializzate per gli studenti di terza e quarta elementare, anche se in termini di difficoltà sembra che questo livello sia molto difficile per i bambini dai 9 ai 10 anni.

“***** [Блин]Risolvere i problemi alle Olimpiadi di matematica “Kangaroo”, – libri Astrid. L'esempio n. 23 si presenta così: “Sto cercando il numero più piccolo di forme grigie mostrate nell'immagine che possono essere utilizzate per formare un quadrato?” I numeri dovrebbero essere posizionati senza sovrapporsi. Opzioni di risposta: 3, 4, 6, 8 e “Non è possibile formare un quadrato del genere”.

La ragazza ha ottenuto la risposta corretta 4, tuttavia, la piazza stessa sembrava come se antichi simboli indoeuropei si diffondessero dal suo centro. “Sono un insegnante di matematica e avevo le risposte e la maggior parte dei volti erano multipli di due, il che è stato utile. “Ho vinto Kangaroo ogni anno a livello di contea e ho ottenuto buoni posti in tutto il paese, ma è stato quando è successo che da allora sono diventato davvero stupido 10 volte”, ha spiegato @Hypershadsy nel replay.

Nei commenti sono apparse domande sulla decisione finale. “È possibile mostrarlo in qualche modo senza collassare? Ovviamente è 4 o impossibile (semplicemente perché sqrt(9x) è un numero intero di solo 4). Ma sembra non esserci modo di continuare senza la costruzione? – ha chiesto @hehehe52318711 Astrid ha risposto che i bambini della terza e della quarta elementare usano solo le costruzioni.

Quindi, in questo tweet, non è del tutto chiaro cosa sia più sorprendente: il folle livello di difficoltà per gli scolari di 10 anni o la strana combinazione che dovrebbe essere il risultato di una solita gara di matematica da canguro.

