Jammu e Kashmir: 10 pellegrini uccisi e altri 33 feriti quando un autobus è precipitato nello stretto di Riasi dopo un attacco terroristico

“I primi rapporti indicano che i terroristi hanno aperto il fuoco sull’autobus passeggeri diretto da Shiv Khori a Katra, l’autista dell’autobus ha perso l’equilibrio e l’autobus è caduto in un burrone. Nell’incidente sono rimaste ferite 33 persone completato”, ha detto ai giornalisti SSP Sharma.

Ha aggiunto: “L’identità dei passeggeri non è stata ancora confermata e non sono residenti locali. Il santuario di Shiv Khoury è stato messo in sicurezza e l’area è stata controllata”.