Jony Ive e Sam Altman vogliono un miliardo di dollari

Già da allora Erba 2023 Circolano voci sul boss di OpenAI Sam Altmann Insieme all’ex designer Apple Jony Ive in un modo “iPhone per l'era dell'intelligenza artificiale“Dovrebbe funzionare. In qualità di capo progettista, quest'ultimo ha svolto per molti anni un ruolo chiave nel plasmare l'iconico design di Apple ed è considerato la mente dietro il design dell'iPhone. Tuttavia, nel 2019, l'ex capo progettista di Apple ha lasciato l'azienda e ha creato il proprio design società ha chiamato LoveForm lavoratore autonomo.

Il dispositivo è progettato senza schermo

Secondo un rapporto del Financial Times Altman e Ives ora hanno piani comuni Più concreto Diventare. Stanno quindi lavorando insieme al nuovo dispositivo che in futuro sostituirà gli smartphone.

Ma visivamente questo non dovrebbe avere molto a che fare con uno smartphone. Dovrebbe invece adottare un approccio simile nei confronti dell’azienda Umanità Con la sua spilla AI: La piattaforma informativa ha rilevato la presenza di un dispositivoIL Nessuno schermo Dovrebbe essere di più. Forse è controllato dalla voce.

Vuoi soldi per una startup?

Anche se finora circolavano voci su… cooperazione I primi passi concreti potrebbero ormai essere stati fatti. Si dice che Altman e Ive siano attivamente coinvolti Investitori Soldi pubblicitari. In totale vogliono una somma 1000000000 Sottrarre dollari. Il Financial Times ha riferito che le trattative corrispondenti sono già in corso. I fondi verranno poi utilizzati per fondare una nuova startup.

Probabilmente arriverà il nuovo dispositivo AI AI Pin di Humane O Coniglio R1 essere comparabile. La base di ciò è molto probabile Apri l'intelligenza artificiale Programmazione ChatGPT Egli è. Lo farà Laut Bloomberg Ero uno specialista hardware Apple Abbronzatura Impegno nello sviluppo dell'hardware.

I primi dispositivi Rabbit R1 sono già pronti, come Humane-Boss Imran Chaudhry Fai pubblicità su Twitter. La loro consegna inizierà presto.