Sta arrivando così velocemente che l'impatto spazzerà via tutto, dalla Terra al Sole

Il sole e la terra saranno distrutti. Tutti i pianeti del sistema solare verranno distrutti. È difficile immaginare come sarebbe la loro situazione. Ma dalla Terra al Sole, la distruzione di tutto è inevitabile. La causa della distruzione è stata la collisione. Quello con cui si è scontrato sta avanzando molto rapidamente. Quindi non c'è scampo da esso.

Secondo gli scienziati, tutto, dal Sole alla Terra o ad altri pianeti, fa parte della Via Lattea. Viviamo in questa costellazione. Parte della Via Lattea dal Sole alla Terra. Ci sono molte stelle.

Un'altra costellazione si sta avvicinando a questa galassia. Il nome è Andromeda. Andromeda si sta rapidamente dirigendo verso la Via Lattea. Una volta che si incontreranno, ci sarà uno scontro terribile.

Come risultato di questa collisione, gli ammassi della Via Lattea e di Andromeda si fonderanno. Avrà effetti devastanti sulle stelle e sulle costellazioni di entrambe le galassie.

Una nuova costellazione verrà creata attraverso questa spaccatura cosmica. Ma questa collisione distruggerà il Sole o la Terra. Non avranno più segni.

Sapendo finora è certo che tutto, dal Sole alla Terra, verrà distrutto. È abbastanza per tenerti sveglio la notte. Ma gli scienziati hanno stimato che la velocità con cui Andromeda si sta lanciando verso la Via Lattea è ancora di 4 miliardi di anni, cioè 4 miliardi di anni prima della collisione. Quindi non c’è motivo di farsi prendere dal panico adesso. Molte persone credono che la civiltà umana non sopravviverà fino ad allora.