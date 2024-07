La beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 è prevista per l’inizio di settembre

I fine settimana della beta di Call of Duty: Black Ops 6 iniziano venerdì 30 agosto alle 13:00. EDT, Activision ha annunciato lunedì.

Il primo fine settimana, che durerà fino a mercoledì 4 settembre alle 13:00. EDT per coloro che hanno preordinato il gioco. Tuttavia, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedere alla prima beta senza preordinare. Possono accedervi tramite la loro libreria Game Pass.

La beta aperta, disponibile per tutti, inizierà il prossimo fine settimana venerdì 6 settembre alle 13:00 EST e terminerà lunedì prossimo, 9 settembre alle 13:00 EST.

La beta è disponibile per tutte le piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series Il client beta è disponibile in questi mercati di console e tramite Xbox Game Pass. È disponibile per PC su Steam, Battle.Net e Microsoft Store.

“La beta multigiocatore di Black Ops 6 offre ai fan un nuovo incredibile sistema Omnimovement e altre innovazioni di gioco attraverso una varietà di nuove mappe base”, ha affermato Activision in una nota. Privilegi e accesso a più modalità.

Call of Duty: Black Ops 6 uscirà il 25 ottobre. L’annuncio ufficiale è avvenuto il 23 maggio. Voci e speculazioni avevano suggerito per mesi che Treyarch avrebbe portato il gioco nell’era della Guerra del Golfo, e un nostalgico trailer live lo ha confermato quattro giorni dopo l’annuncio:

