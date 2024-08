La distanza tra la Luna e la Terra ha una scadenza affinché gli effetti si manifestino

La separazione tra la Luna e la Terra avviene lentamente ma continuamente, un fenomeno iniziato milioni di anni fa e che può avere impatti importanti sulla durata dei giorni e sulla diversità della vita sul pianeta.

Lo studio è stato condotto dal geologo He Huang, dell’Università tecnologica di Chengdu in Cina studio Per indagare le conseguenze di questa separazione lunare nel tempo.

La distanza della Luna influiva direttamente sulla rotazione della Terra, facendo sì che il pianeta iniziasse a ruotare più rapidamente. Di conseguenza, nel corso di milioni di anni, i giorni sulla Terra sono diventati più lunghi di 2,2 ore.

Sebbene questo cambiamento sia stato graduale, ha avuto un impatto importante sui processi naturali, come l’ossigenazione atmosferica, che è cruciale per l’evoluzione delle forme di vita più complesse.

L’esplosione che ha dato vita alla vita sulla Terra

Uno dei periodi più importanti nella storia della Terra è conosciuto come l’esplosione del Cambriano, avvenuta circa 541 milioni di anni fa. Durante questo periodo, la vita sul pianeta ha vissuto un’esplosione di diversità e complessità, con l’emergere di forme di vita più grandi e complesse.

Gli scienziati ritengono che la distanza dalla Luna e il conseguente allungamento delle giornate abbiano giocato un ruolo fondamentale in questo processo, rendendo la Terra un ambiente più adatto alla riproduzione e alla diversità della vita.

Come sono arrivati ​​a queste conclusioni gli scienziati sulla distanza tra la Luna e la Terra?

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno studiato antiche rocce chiamate rocce di marea, che registrano i cambiamenti delle maree nel tempo. Questi dati sono stati combinati con modelli matematici che simulano le interazioni gravitazionali tra la Luna e la Terra.

Gli scienziati hanno identificato due momenti cruciali in cui la velocità di rotazione della Terra cambiò: uno durante l’esplosione del Cambriano e un altro tra 340 e 280 milioni di anni fa, quando grandi ghiacciai coprivano gran parte del pianeta.

L’allontanamento dalla Luna è un processo che continuerà a influenzare la Terra, anche se in modo molto graduale. Man mano che l’influenza gravitazionale della Luna diminuisce, la rotazione della Terra continuerà a rallentare, portando i giorni ad allungarsi per milioni di anni.

Questi cambiamenti, per quanto lenti, mostrano la complessa interconnessione tra la Luna e la vita sulla Terra e come piccoli aggiustamenti possano portare a grandi cambiamenti nella storia del nostro pianeta.