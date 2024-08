Lavrov ha messo in guardia l’Occidente dall’escalation del conflitto in Ucraina iRADIO

L’Occidente sta giocando con il fuoco considerando di consentire all’Ucraina di utilizzare le armi ottenute da essa per attaccare in profondità nel territorio russo. Lo ha affermato martedì il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Gli Stati Uniti hanno avvertito, secondo Reuters, che la terza guerra mondiale non si limiterà all’Europa.





Mosca

18:44 27 agosto 2024

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Lavrov, che è stato a capo della diplomazia russa per più di due decenni, ha affermato che l’Occidente sta cercando di intensificare la guerra in Ucraina. Secondo lui, “è in cerca di guai” di fronte alla richiesta di Kiev di allentare le regole sull’uso delle armi fornite dai suoi alleati.

Dopo che l’esercito ucraino è entrato nella regione di Kursk, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca avrebbe reagito di conseguenza.

Reuters ricorda che dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno, Putin ha più volte messo in guardia dal rischio di un conflitto più ampio che coinvolga le potenze nucleari. Allo stesso tempo, afferma che la Russia non vuole il conflitto con la NATO.



“Ribadiamo che giocare con il fuoco – sono come bambini che giocano con i fiammiferi – è pericoloso per gli zii e le zie adulti responsabili delle armi nucleari”, ha detto Lavrov. Ha anche affermato che gli americani “collegano il dibattito sulla terza guerra mondiale a qualcosa che, Dio non voglia, riguarderà il protettorato dell’Europa”.

Secondo Lavrov, la Russia sta “chiarendo” la sua dottrina nucleare. Attualmente prevede l’uso “strettamente difensivo” delle armi nucleari in caso di attacco alla Russia con armi di distruzione di massa o in caso di attacco da parte di forze convenzionali che “minacci l’esistenza stessa dello Stato”.

Il capo dell’intelligence civile russa, Sergei Naryshkin, ha detto martedì, come hanno già fatto altri funzionari russi, che gli Stati Uniti sono impegnati nei preparativi per l’operazione ucraina nella regione di Kursk. Secondo il vice di Lavrov, Sergei Ryabkov, il coinvolgimento degli americani è un “fatto chiaro”.

Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno fornito all’Ucraina immagini satellitari e altre informazioni sulla regione nei giorni precedenti l’invasione della regione di Kursk. L’obiettivo era aiutare gli ucraini a rintracciare i rinforzi russi.

CTK



