La ExxonMobil Foundation collabora con JA Africa per un programma STEM da 300.000 dollari

Un programma per fornire competenze STEM e di risoluzione dei problemi agli studenti di tutto il continente; Gli studenti competono per avere l'opportunità di partecipare a un'importante conferenza industriale regionale; Mira a sviluppare la prossima generazione di pensatori e forza lavoro africani.

La ExxonMobil e la GA Africa Foundation hanno lanciato l’ExxonMobil STEM Africa Initiative, un programma da 300.000 dollari per promuovere scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) per circa 3.000 studenti africani in Nigeria, Namibia, Angola e Mozambico.

Il programma preparerà gli studenti delle scuole medie e superiori per le future carriere nelle discipline STEM attraverso test coinvolgenti ed esperienze pratiche nei campi di innovazione. I campi, offerti da JA Africa, insegneranno nuovi approcci alle sfide legate alle discipline STEM.

“Sviluppare le competenze STEM degli studenti è essenziale per sviluppare la prossima generazione di risolutori di problemi in tutta l’Africa”, ha affermato Alvin Abraham, presidente della Fondazione ExxonMobil. “Siamo entusiasti di vedere come queste giovani menti applicano ciò che hanno imparato attraverso il nostro programma”.

I team che presenteranno le migliori soluzioni STEM rappresenteranno i loro paesi in un'importante conferenza industriale regionale a Città del Capo, in Sud Africa. Gli studenti potranno entrare in contatto con culture diverse, conoscere l'energia da una prospettiva globale e presentare le loro idee mentre fanno rete con i leader del settore.

“In un’era in cui la tecnologia e l’innovazione stanno spingendo avanti l’economia globale, la posizione dell’Africa in prima linea nel progresso tecnologico è fondamentale per mantenere la competitività e lo sviluppo sostenibile”, ha affermato Simi Nwogogo, Presidente e CEO di JA Africa. “Siamo grati alla Fondazione ExxonMobil per questa partnership volta a far avanzare le competenze STEM per plasmare il futuro dell’Africa”.

Per saperne di più sul programma, visitare https://ExxonMobilSTEMsAfrica.org/

Informazioni su ExxonMobil Corporation:

La Fondazione ExxonMobil è il principale braccio filantropico di ExxonMobil negli Stati Uniti. La Fondazione è impegnata in una serie di iniziative filantropiche nelle regioni in cui opera l’azienda in tutto il mondo, con un focus strategico sull’istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM).

Informazioni su GA Africa:

Essendo una delle ONG africane più grandi e influenti al servizio dei giovani, JA Africa offre un'istruzione pratica e coinvolgente sulla preparazione al lavoro, sulla salute finanziaria, sull'imprenditorialità, sulla sostenibilità, sulle discipline STEM, sull'economia, sulla cittadinanza, sull'etica e altro ancora. JA Africa è presente in 16 paesi dell'Africa sub-sahariana e complessivamente raggiungiamo oltre 900.000 giovani in oltre 3.000 scuole ogni anno. JA Africa opera in Burkina Faso, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Swaziland, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritius, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Scopri di più attraverso www.JA-Africa.org.