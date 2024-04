Il “cambiamento spaventoso” colpisce milioni di iPhone

L'impostazione “Suono spaventoso” è stata attivata automaticamente sugli iPhone di tutto il mondo come parte dell'ultimo aggiornamento del software Apple iOS. News.com.au Rapporti.

“Rilevabile da altri”, elencato nella scheda “Suggerimenti per diario” su Privacy e sicurezza dell'iPhone, fa parte della nuova app Journal lanciata con l'aggiornamento iOS 17.2 sui telefoni lo scorso dicembre. Apple può utilizzare i dati storici dei consumatori memorizzati sul telefono, inclusi musica, foto, testo e posizioni, per suggerire momenti da includere nell'app Journal quando la funzionalità è attivata.

Immagine: Apple.com

L'articolo continua dopo questo annuncio annuncio

Tuttavia, gli utenti avranno la funzione Scoperto da altri attivata per impostazione predefinita se non la disattivano da soli, il che accade anche se eliminano completamente l'app Journal. Joanna Sterneditorialista senior di tecnologia personale per Il giornale di Wall Streetha affermato che l'app sembra più spaventosa di quanto non sia in realtà dopo averla utilizzata personalmente a seguito delle preoccupazioni di diversi utenti, ma consiglia comunque agli altri di disattivarla comunque se non vogliono che le loro informazioni vengano condivise.

Stern ha detto che Apple le ha detto che il telefono potrebbe utilizzare il Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini nei contatti, senza memorizzare quali contatti specifici si trovano nell'area, e utilizzare i dati per migliorare i suggerimenti tramite l'app Journaling. L'azienda ha negato di aver condiviso nomi utente e posizioni con altri dopo le affermazioni e le reazioni negative sui social media, paragonando invece l'app all'organizzazione di una cena con gli amici nei propri contatti.

Apple ha inoltre affermato che il suo sistema potrebbe dare priorità all’evento nei Suggerimenti giornalieri e riconoscerlo come un incontro sociale unico in base all’organico.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su iHeart.com ed è riprodotto con autorizzazione.