La famiglia di Robert Kennedy si fa beffe della sua decisione di sostenere Trump

“In cuor mio, non credo più di avere un percorso realistico per ottenere la vittoria elettorale, di fronte a questa censura continua e sistematica e al controllo dei media”, ha detto.

“Quindi non posso, in buona coscienza, chiedere al mio staff e ai volontari di continuare a lavorare per lunghe ore, o chiedere ai donatori di continuare a donare quando non posso dire loro onestamente che ho un vero percorso verso la Casa Bianca”.

Il candidato presidenziale indipendente Robert F. Kennedy Jr. ha dichiarato oggi in una conferenza stampa a Phoenix che sospenderà la sua campagna e sosterrà Trump. (CNN)

Kennedy ha poi detto che “ora offrirà il suo sostegno al presidente Trump”.

“Ci sono tre grandi ragioni per cui ho partecipato a questa corsa in primo luogo, e queste sono le ragioni principali che mi hanno convinto a lasciare il Partito Democratico e candidarmi come indipendente, e ora a sostenere il presidente Trump”, ha detto.

Il suo annuncio è arrivato poco dopo che è stata intentata una causa in Pennsylvania in cui si affermava che si sarebbe ritirato dalla sfida statale per l’accesso alle urne “a seguito dell’approvazione odierna” dell’ex presidente Donald Trump.

“Gli intervistati Robert F. Kennedy, Jr. e Nicole Shanahan, nella loro qualità di candidati del Partito popolare alla presidenza e alla vicepresidenza degli Stati Uniti, e in seguito all’approvazione odierna di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, si ritirano la loro opposizione alla petizione presentata da Alexander Reber e Janneken Smoker”, si legge nel documento.

Ma il suo sostegno a Trump è stato chiaro questo pomeriggio. (CNN)

All’inizio della giornata, la campagna di Kennedy aveva affermato che egli non appoggiava Trump, e l’avvocato che ha presentato il caso, Paul Rossi, ha affermato che aveva “espresso in modo errato” i piani di Kennedy.

Ma il suo sostegno a Trump è stato chiaro questo pomeriggio. READ 30 migliori Acetone Per Unghie da acquistare secondo gli esperti

Durante il suo discorso di oggi ha indicato che l’ex presidente ha chiesto “di essere incluso nella sua amministrazione”.

Kennedy ha detto che l’offerta è arrivata durante due incontri con Trump, il primo nei giorni successivi al tentato assassinio dell’ex presidente a luglio, e il secondo incontro settimane dopo.

“In quegli incontri, ha suggerito di unire le nostre forze come un partito unito”, ha detto.

“Abbiamo parlato della squadra rivale di Abraham Lincoln, e questo accordo ci permetterebbe di non essere d’accordo pubblicamente e privatamente e con forza, se necessario, su questioni su cui non siamo d’accordo, mentre lavoriamo insieme su questioni esistenziali su cui siamo d’accordo”.

Trump terrà oggi una manifestazione anche in Arizona, dove la campagna prevedeva la presenza di un “ospite speciale”.

Cinque membri della famiglia di Kennedy hanno rilasciato una dichiarazione definendo il suo sostegno a Trump “una triste fine di una triste storia” e ribadendo il loro sostegno a Harris.

“La decisione di nostro fratello Bobby di sostenere Trump oggi è un tradimento dei valori cari a nostro padre e alla nostra famiglia”, si legge nella dichiarazione pubblicata su X da sua sorella Kerry Kennedy.

Kennedy Jr., figlio del defunto procuratore generale e senatore Robert Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, ha riconosciuto che la sua decisione di sostenere Trump ha causato tensioni con i suoi parenti stretti.

È sposato con l’attrice Cheryl Hines, che ha scritto su X che rispetta profondamente la decisione del marito di ritirarsi, ma non ha affrontato l’approvazione di Trump.

Jack Schlossberg alla Convenzione Nazionale Democratica (Getty)

Il nipote di JFK, Jack Schlossberg, è stato più aspro nelle sue critiche. READ 30 migliori Pompa Ad Immersione da acquistare secondo gli esperti

“Non sono mai stato più sorpreso in vita mia. Lo dico da più di un anno: Robert Kennedy Jr. è in vendita, lavora per Trump”, ha detto Schlossberg.

“Compagni di letto e lo adorano.”