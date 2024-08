Terra: ‘Saremo sottoposti a bombardamento spaziale’ Sono 14mila e sono pronti a colpire: sarà la fine – CUENEWS

Sono molti gli asteroidi conosciuti dalla NASA e dall’Agenzia spaziale europea e che vengono costantemente monitorati. Ma siamo in pericolo? Andiamo con ordine.

IL AsteroidiMisteriosi viaggiatori spaziali, lo sono Corpi celesti Che ruota attorno al Sole e si trova principalmente nella fascia compresa tra Marte e Giove. Sono Frammenti di roccia Che rappresentano i resti primitivi della formazione del nostro sistema solare, di cui è una memoria tangibile Origini dell’universo.

Sebbene la maggior parte degli asteroidi rimangano confinati nelle loro orbite, alcuni di essi possono essere disturbati e spinti verso orbite che li avvicinano alla Terra, diventando così… Cose di grande importanza Alla comunità scientifica. IL Guardando Questi corpi celesti sono diventati un punto fermo dell’astronomia moderna.

Ciò è reso possibile grazie a tecnologie avanzate e alla rete globale di telescopi Identificare e monitorare Traccia migliaia di asteroidi e calcola accuratamente i loro percorsi. Gli scienziati usano Modelli matematici complessi E strumenti avanzati per prevedere possibili incontri ravvicinati con il nostro pianeta, fornendo un’opportunità Prima linea di difesa Contro potenziali minacce globali.

Tra i dispositivi più avanzati utilizzati per rilevare gli asteroidi, il sistema atlante (Recent Alert System for Terrestrial Asteroid Impacts) e il telescopio spaziale Newways Gioca un ruolo cruciale. Atlas, con la sua capacità di Scansiona l’intero cielo Ogni notte è in grado di rilevare piccoli asteroidi con poco preavviso, mentre NEOWISE è specializzato nel rilevamento e nella caratterizzazione di questi oggetti utilizzando la luce infrarossa.

Monitoraggio e valutazione dei rischi degli asteroidi

Oltre ai telescopi ottici Tecnologia radar Rappresenta un altro metodo indispensabile per studiare gli asteroidi. Il radar consente di ottenere immagini Alta precisione La superficie degli asteroidi, rivelando preziosi dettagli sulla loro dimensione, forma e rotazione.

Questo tipo di monitoraggio è particolarmente utile per Asteroidi Che passa vicino alla Terra perché ne permette una valutazione accurata Potenziale pericolo.

Minacce attuali

Il pericolo che rappresenta Asteroidi Si misura da Metriche di valutazione impostare. Là Scala di Torino E Scala palermitana Sono strumenti chiave utilizzati dagli scienziati per comunicare il livello di rischio al pubblico e alla comunità scientifica. La scala Torino più semplice classifica gli impatti in base a: un’opportunità ed energia cinetica, mentre la scala di Palermo fornisce un’analisi più dettagliata, tenendo conto di vari fattori aggiuntivi.

Attualmente ce ne sono molti Asteroidi potenzialmente pericolosi È costantemente monitorato da agenzie spaziali come NASA Signor Dott Agenzia spaziale europea. Tra questi c’è un asteroide 2023 DWCon un diametro di 50 metri, ha attirato l’attenzione per la possibilità di collisione con la Terra 2046. Anche se la probabilità è ancora bassa, ca 1 è 625è uno degli oggetti monitorati per la possibile evoluzione della sua orbita.