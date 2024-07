La Germania sta cavalcando dopo la tempesta e l’Italia è il campione in carica sul tappeto

In un caso del tutto raro, la partita tra tedeschi e danesi è stata interrotta per mezz’ora al 35° minuto a causa di un violento temporale sullo stadio di Dortmund, accompagnato da fulmini, grandine e forte pioggia.

A Dortmund, la Germania ha mantenuto il posto con le pinze e ha mantenuto una dolce euforia in tutto il paese, qualificandosi per la prima volta dal Campionato Europeo del 2016 ai quarti di finale di una competizione importante. I fallimenti ai Mondiali 2018 e 2022 (al primo turno) e a Euro 2021 (ottavi di finale) sono ormai alle spalle dei tedeschi.

Nel prossimo turno, i giocatori di Julian Nagelsmann incontreranno la vincente degli ottavi di finale tra l’imponente Spagna della fase a gironi, la sorprendente Georgia e Pollicino del torneo alla sua prima partecipazione, in programma domenica a Colonia (ore 9). sera. ).

Tuttavia, il percorso verso i primi otto d’Europa, mancato dalla Germania tre anni fa a Wembley contro l’Inghilterra (2-0), non è stato facile per i compagni di squadra di Ilkay Gundogan, che hanno avuto un grande spavento al 50′, quando i danesi pensavano che Hanno aperto le marcature con Joachim Andersen. Ma il gol è stato annullato per un leggerissimo fuorigioco di Thomas Delaney.

Musiala consegna in Germania

Jamal Musiala segna il gol del break per la Germania contro la Danimarca a Dortmund il 29 giugno 2024

© Agenzia di stampa francese

Andersen, suo malgrado, è stato l’eroe della serata, perché è stato lui a calciare via un cross tedesco con un calcio. Dopo aver visto il video, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore, che Kai Havertz ha eseguito con successo.

La salvezza per i tifosi tedeschi è arrivata da Jamal Musiala dopo un quarto d’ora. Il trequartista del Bayern non si è lasciato scappare il duello con Kasper Schmeichel, raddoppiando al 68′.

Il sogno di un’estate di metà luglio piena di speranza, simile a quella che ha accompagnato la trasferta della Germania in semifinale e il terzo posto ai Mondiali del 2006 in casa, continua per almeno altri sei giorni, fino ai quarti di finale. – La finale a Stoccarda venerdì (18:00).

D’altronde, per l’Italia, campione in carica, l’avventura si è conclusa logicamente agli ottavi, che è il peggior torneo europeo del campionato nazionale dall’uscita agli ottavi nel 2004 in Portogallo.

Con l’eliminazione dell’Italia, è diventata una delle più grandi nazioni del calcio europeo, avendo vinto quattro titoli mondiali (1934, 1938, 1982 e 2006) e due titoli continentali (1968 e 2021), abbandonando la competizione. Da parte sua, la Svizzera entra tra le prime otto d’Europa per la seconda volta consecutiva dopo aver eliminato la Francia, allora campione del mondo, nel 2021.

La Svizzera è ancora impressionante

La gioia della Svizzera per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei a spese dell’Italia, 29 giugno 2024 a Berlino

© Agenzia di stampa francese

L’Italia, campione d’Europa nell’estate 2021, è arrivata in Germania a metà giugno dello scorso anno, in punta di piedi nella tana del topo durante la fase di qualificazione di fine 2023.

La Nazionale di Luciano Spalletti è uscita miracolosamente dal primo turno di Euro 2024, strappando il biglietto per gli ottavi di finale negli ultimi secondi della partita contro la Croazia con il gol del pareggio (1-1) di Mattia Zaccagni.

Sabato, all’Olympiastadion di Berlino, che ospiterà la finale il 14 luglio, una squadra svizzera già impressionante ha dominato i compagni di Gianluigi Donnarumma nel primo turno, dopo aver nettamente battuto la Germania (1-1).

Ruben Vargas (a sinistra) segna il secondo gol della Svizzera contro l’Italia, il 29 giugno 2024 a Berlino

© Agenzia di stampa francese

Remo Freuler ha aperto le marcature dopo una brillante combinazione con Dan Ndoye e Ruben Vargas nel primo tempo. Meno di un minuto dopo il rientro dagli spogliatoi, Vargas raddoppia per Nati con un tiro strepitoso.

La Svizzera, che non ha mai raggiunto le semifinali di un torneo importante, affronterà la vincente degli ottavi di finale tra l’Inghilterra, classificata come favorita per la vittoria dell’Euro ma che balbetta da quando è entrata nella competizione, e la Slovacchia, che sono programmati per qualificarsi. Gelsenkirchen domenica (18:00).