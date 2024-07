Il cielo non è il limite!

Mentre l’equipaggio della navicella spaziale Starliner, BoeingDopo aver ricevuto la notizia che avrebbero trascorso ancora qualche giorno “intrappolati” nello spazio, i cinesi responsabili della missione Chang’e 6 hanno aperto la capsula contenente i campioni riportati dalla Luna.





Foto: CCTV/Bob Haynes/NASA/NASA/SOHO/Canaltech

Inoltre, una tempesta solare ha colpito la Terra, la cui intensità ha raggiunto la classificazione “grave”, sorprendendo gli scienziati che si aspettavano un evento più piccolo. Alla fine, un asteroide gigante passò così vicino alla Terra da diventare visibile nel cielo notturno.

Dai un’occhiata a queste notizie e agli altri momenti salienti della settimana.

Gli astronauti sono “intrappolati” nello spazio

UN Il ritorno della capsula Starliner sulla Terra è stato rinviato Per luglio è stato annunciato NASA e Boeing, a causa della necessità di raccogliere più dati sui problemi con i propulsori dei veicoli spaziali e sulle perdite di elio.







La navicella spaziale Starliner non è ancora pronta per riportare gli astronauti sulla Terra (Foto: Bob Haynes/NASA) Immagine: Canal Tech

sistema operativo Gli astronauti Barry Wilmore e Sunita Williams “intrappolati” Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dal 5 giugno, in attesa del lancio per il volo di ritorno inizialmente previsto per il 14 giugno. Sono già nello spazio da più di 20 giorni.

Campioni dal lato nascosto della Luna

Martedì (25), alle 3:06, ora di Brasilia, La missione cinese Chang’e 6 è tornata sulla Terra Con i campioni raccolti dal lato nascosto della Luna, è stato effettuato uno sbarco nella Mongolia Interna, nel nord della Cina.

Il giorno dopo, La capsula è stata aperta a PechinoMa i dettagli dei campioni non sono ancora stati resi pubblici. Ora, la Cina è diventata il primo paese a raccogliere campioni dalla faccia lunare, che è sempre “nascosta” agli osservatori sulla Terra.

Forte tempesta solare

Uno Tempesta geomagnetica classificata come “grave” Si è verificato dopo il raggiungimento dell’eiezione di massa coronale (CME). Atmosfera dalla Terra. L’evento è iniziato venerdì mattina (28).

Gli esperti di meteorologia spaziale sono rimasti sorpresi perché si aspettavano una tempesta G1, cioè debole. Un fattore che potrebbe aver influenzato questo risultato è stata la velocità del vento solare di 500 chilometri al secondo, superiore ai 400 chilometri al secondo previsti.

Asteroidi che passano vicino alla Terra

Due asteroidi grandi e massicci sono passati vicino al nostro pianeta. Uno di questi è 2011 UL21, con un diametro di 2,3 km, è più grande del 99% dei NEO ed è classificato come asteroide potenzialmente pericoloso (PHA). Il suo avvicinamento più vicino era equivalente a 17 volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Il secondo asteroide si avvicinò molto, poco più della metà della distanza tra la Terra e la Luna. Ciò bastò agli osservatori che utilizzavano un semplice binocolo per osservarlo nel cielo del primo mattino.

