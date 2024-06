La grande mossa della TRAI per frenare i crimini informatici, da luglio sarà visibile il numero per nome

È stato rivelato che la criminalità informatica è aumentata negli ultimi anni a un ritmo doppio rispetto a quello con cui è stato coniato il termine criminalità informatica. I crimini informatici aumentano di giorno in giorno e molti cittadini ne diventano vittime. Ecco perché la TRAI ha compiuto un grande passo avanti per frenare questi crimini.

Chi chiama da un numero sconosciuto? La risposta non si capisce finché non si alza il telefono. Spesso vengono utilizzate diverse applicazioni per identificare i numeri sconosciuti. Ma ora non ce ne sarà bisogno. Perché è probabile che in futuro la crescente criminalità informatica aumenti ulteriormente. Di conseguenza, l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni indiana (TRAI) ha fatto un grande passo e ora se una chiamata arriva da un numero sconosciuto, insieme al numero verrà visualizzato anche il suo nome. È stato testato principalmente in due città, Mumbai e Haryana, mentre il servizio sarà implementato in tutto il paese dal 15 luglio.

A partire da luglio, il nome del chiamante sarà visibile insieme all’ID chiamante. Durante l’acquisto di una carta SIM, il nome verrà visualizzato in base alle informazioni compilate nel modulo KYC. È interessante notare che negli ultimi giorni gli episodi di criminalità informatica sono aumentati rapidamente nel paese. Per ridurre la crescente criminalità dei crimini informatici sopra menzionati… pic.twitter.com/pLUVD1qGa9 – Sede centrale dell’NCIB (@NCIBHQ) 26 giugno 2024

Insieme al numero apparirà il nome della persona a nome della quale verrà acquistata la SIM card. Inoltre, in caso di telefonate di lavoro, insieme al numero verrà visualizzato il nome dell’azienda interessata. Attraverso le società di telecomunicazioni si dice che questo passo è stato fatto per ridurre la criminalità informatica.