La portaerei statunitense USS Theodore Roosevelt inizia lo schieramento per partecipare ad esercitazioni con le marine sudcoreane e giapponesi

La portaerei della Marina statunitense USS Theodore Roosevelt (CVN-71) e il gruppo d’attacco che l’accompagna hanno lasciato oggi Busan per partecipare alle esercitazioni che si svolgeranno con le forze navali statunitensi della Corea del Sud e del Giappone nei primi giorni di agosto.

In questo senso, la portaerei ha lasciato la Corea del Sud mentre il Corpo dei Marines e le forze giapponesi condurranno una serie di esercitazioni intorno alle isole sud-occidentali del Giappone che inizieranno venerdì, mentre Dong Diao sorveglierà le navi della Marina dell’Esercito popolare di liberazione e un drone cinese sono stati visti operare vicino all’isola. Allo stesso modo, il Ministro della Difesa giapponese ha riconosciuto che esiste un difficile contesto di sicurezza e che è necessario rafforzare le capacità nella regione.

L’esercitazione, intitolata Freedom Edge, è la prima esercitazione militare trilaterale multi-dominio tra Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Corea del Sud. Con la premessa di rafforzare la cooperazione e la sicurezza nella regione dell’Indo-Pacifico, le esercitazioni inizieranno il 7 agosto con la partecipazione di 3.000 soldati americani, poiché è stato sottolineato che verranno prese tutte le misure possibili per garantire la sicurezza dei voli aerei.

Le forze di autodifesa giapponesi (JGSDF) hanno affermato che le esercitazioni si basano sulle operazioni interdominio di JGSDF nella difesa dell’isola e sulle dottrine avanzate delle operazioni di base di spedizione del Corpo dei Marines e che l’addestramento congiunto stabilisce linee guida tra due forze a livello operativo e tattico. .

Sebbene non sia ancora noto esattamente quante navi parteciperanno, è noto che oltre alla portaerei e all’Embarked Air Group 11 parteciperanno anche i cacciatorpediniere USS Halsey (DDG-97) e USS Daniel Inouye (DDG-118). .

Dopo l’esercitazione, la portaerei si dirigerà verso il Mar Rosso per sostituire la portaerei USS Dwight Eisenhower, presente nella regione dall’esplosione in Israele nell’ottobre 2023, per garantire la sicurezza delle navi commerciali. Ha lasciato la regione sabato scorso dopo aver lavorato per sette mesi, compresi gli attacchi lanciati dalle forze Houthi nello Yemen.

