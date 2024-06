“La persecuzione è nelle mani degli iniziati”

Dopo quanto accaduto con i cinque imputati del Tren de Aragua di Los Velos, il senatore Flores ha presentato un’iniziativa che mira a limitare il lavoro di questo tipo di casi, oltre a cancellare l’accettazione della cauzione.

Senatore della Democrazia Cristiana (DC) e Presidente della Commissione per la Pubblica Sicurezza, Ivan FloresA. è entrato Un disegno di legge che vieta l’abolizione della custodia cautelare Nei casi Crimine organizzato.

L’azione deve ancora essere intrapresa Il giudice Daniela Pinto, del Tribunale di Garanzia Los Velos, ha modificato la misura cautelare massima Cinque membri del treno Aragua sono stati accusati dopo aver pagato una cauzione di 5 milioni di dollari ciascuno.

La Corte d’Appello di La Serena ha annullato la decisione del giudice Dopo un esame dei precedenti prima di presentare il ricorso presentato dal Pubblico Ministero.

Cosa dice il progetto?

Il progetto parlamentare mira a vietare l’abolizione della custodia cautelare nei casi di persecuzione della criminalità organizzata e Eliminare l’accettazione della cauzione in questi casi.

“Oggi purtroppo, va detto, la persecuzione della criminalità organizzata è nelle mani di chi non lo sapesse. Un viceprocuratore distrettuale che perseguita cinque criminali che hanno commesso crimini di alto profilo mi sembra pericoloso., ha già scoperto una serie di carenze dovute alla mancanza di esperienza. E con il giudice del deposito a garanzia che, indipendentemente dal fatto che abbia contestato l’incapacità del viceprocuratore distrettuale, non ha usato il buon senso. È un peccato. “Era chiaro, con questo cambiamento delle misure precauzionali, il rischio di non vederli mai più sulla terra”, ha detto Flores.

La CDU ha anche sottolineato che il pagamento della cauzione rappresenta una vendetta per la criminalità organizzata: “Costava poco per loro, molto costoso per il Paese. Chi avrebbe mai pensato che dopo questo pagamento sarebbero rimasti a casa aspettando pazientemente i risultati delle procedure? Abbiamo appena approvato un progetto volto a migliorare il perseguimento dei recidivi, una delle leggi più importanti del Paese. Pista veloceMa non otterremo nulla dalla legislazione se accadono cose inaccettabili come questa”.

Per quanto riguarda il progetto in sé, il senatore ha detto che spera che i suoi colleghi lo accompagnino nel voto. Come richiesto da Governo L’ho apprezzato prima.