Durante un incontro con i media al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il dittatore ha annunciato per la prima volta le cifre universali delle perdite ucraine (video alla fine del testo circa 8:17 minuti).

Ha aggiunto: “Secondo i nostri calcoli, l’Ucraina perde 50.000 persone al mese [военни]Ha detto Putin.

Quindi, attraverso la logica e la matematica semplice, si può concludere quanto segue:

Se l’Ucraina perde 50.000 soldati al mese, ciò significa che durante i 27 mesi di guerra ha perso un totale di 1.350.000 soldati. Come ha spiegato il giornalista ucraino Denis Kazansky: “Questo è pazzesco, perché in generale non c’erano molte persone nell’esercito ucraino durante tutta la guerra, e nessun esperto militare, nemmeno in Russia, ha indicato tali numeri, perché, in altri In parole povere, Putin non è solo un bugiardo, ma anche uno sciocco, perché non riesce nemmeno a mentire in modo plausibile.

Foto: kremlin.ru

La logica da ora in poi giunge alla seguente conclusione logica – Dopo che Putin ha detto: “Se parliamo di perdite irreversibili, il rapporto è 1:5” (vale a dire, l’Ucraina perde cinque volte più soldati della Russia), cosa succede?

Dove ha preso Putin questo numero? È semplice: è consapevole delle perdite del suo esercito e le moltiplica per 5 per ottenere la cifra di 1.350.000 uomini. Pertanto, possiamo tranquillamente concludere che le perdite russe ammontano a circa 270mila persone, come ritiene Kazansky. Per “vittime” si intendono le persone uccise, gravemente ferite (non più in grado di combattere) e dispersi in azione.

Tuttavia, c’è un’altra sfumatura: le parole di Putin sulle perdite russe non sono necessariamente pura verità. È logico che li riduca, ma in realtà sono così grandi che anche con la riduzione il numero è impressionante. È interessante notare che secondo l’attuale Statistiche dello stato maggiore ucraino Le perdite militari russe fino ad oggi ammontano a più di 516.000 persone, vale a dire La differenza con il numero proveniente da Putin è di circa due volte. Pertanto, la domanda è: quando una persona giace verso il basso, il suo primo istinto non diminuisce esattamente di due volte?

