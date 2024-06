La prima di oggi del Circo Acquatico Bonaccin – Thestival

Inizia i suoi spettacoli da Salonicco Nel nostro grande Paese circo acquatico italiano bonacini, Dopo il suo tour di successo Europa.

Il circo funzionerà da oggi, 25/10, fino a giovedì 27/11. Si giocherà a Efkarpia, sulla tangenziale, di fronte allo stadio Macedonikos. Coloro che visitano il resort potranno godere di un programma a tema acquatico.

Lo spettacolo comprende clown, giocolieri, acrobati, acrobati, uno spettacolo automobilistico, una ragazza di gomma, il famoso mutante e tanti altri spettacoli, il tutto in una grande piscina.

Ogni giorno verranno presentati due spettacoli, alle 18:15 e alle 20:30, tranne il martedì. Domenica verranno proiettati tre spettacoli, alle 11:30, 18:15 e 20:30.

I prezzi dei biglietti sono:

Stand (esterno) 10 euro per i bambini (da 2 a 12 anni) e 12 euro per gli adulti

piazza (posti a sedere) 12 euro per i bambini (da 2 a 12 anni) e 14 euro per gli adulti

Teoria (posti VIP) 14 euro per i bambini dai 2 ai 12 anni e 16 euro per gli adulti

*I bambini sotto i due anni entrano gratis. Il biglietto per le famiglie con più figli, gli studenti e i disoccupati costa 8 euro.

Informazioni: Telefono di contatto: 6983682227