Secondo l’articolo, la tedesca Ursula von der Leyen assumerà probabilmente la carica di presidente della Commissione europea per il secondo mandato consecutivo, mentre la carica di presidente del Consiglio europeo andrà al portoghese Antonio Costa, la maltese Roberta Metsola continuerà come presidente. Il presidente del Parlamento europeo e il primo ministro estone Kaja Kallas potrebbero diventare presidente della politica estera.

Otto funzionari e diplomatici europei che hanno parlato con i giornalisti di Politico hanno sottolineato che, sebbene non ci sia ancora nulla di certo, si prevede che un accordo verrà raggiunto durante una cena informale prevista per il 17 giugno.

“Tocca ferro, ma questa volta le cose potrebbero muoversi in tempi relativamente brevi”, ha detto un funzionario dell’UE che ha chiesto l’anonimato.

Tuttavia, un accordo formale sulle posizioni difficilmente potrà essere raggiunto prima del 27 e 28 giugno. La prossima nuova riunione del Consiglio europeo.

Le fonti hanno confermato che, nel contesto della guerra in Ucraina e della possibilità che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritorni alla Casa Bianca dopo le elezioni americane del prossimo novembre, l’Europa non può tollerare controversie interne e sacrificare la stabilità.

Secondo gli intervistati al momento c’è un certo ottimismo riguardo ai tempi, in parte dovuto al fatto che il presidente francese Emmanuel Macron non avrà molto spazio per i suoi soliti trucchi da “grande distruttore”. Inoltre, il potere negoziale del leader francese a Bruxelles è diminuito dopo la schiacciante sconfitta contro l’estrema destra alle elezioni europee, e la sua attenzione è ora rivolta alle elezioni anticipate che ha indetto nel paese.

AP/Scanpix/La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

“Il rapido raduno diplomatico attorno alle Big Four è in netto contrasto con le aspettative prima delle elezioni del Parlamento europeo, quando a Bruxelles circolavano voci secondo cui Macron stava prendendo in considerazione le alternative von der Leyen”, ha scritto Politico.

I diplomatici hanno detto ai giornalisti che sentirsi ottimisti li fa temere che gli eventi possano prendere una direzione diversa: “Più ottimismo sento, più divento nervoso”.

Secondo gli autori dell’articolo, fattori come la posizione più forte del PPE dopo le elezioni del Parlamento europeo, al centro dell’attenzione di E.P. Macron ritiene che le turbolenze politiche in Francia potrebbero aiutare a mantenere la posizione di Uvon der Leyen, quindi si ritiene che “i leader continentali quasi certamente la spingeranno avanti”.

“Lei è il loro principale candidato e loro sono il partito più grande. Lei sarà la prima”, hanno aggiunto fonti diplomatiche.

Tuttavia, un intervistatore ha espresso la convinzione che le sorprese debbano ancora arrivare.

Lucas Balandes/Foto di 15 minuti/Ursula von der Leyen

Jo von de Leyen ha bisogno di 361 voti da parte degli eurodeputati per approvare un secondo mandato quinquennale. Sebbene la sua attuale coalizione abbia ottenuto 400 seggi, i funzionari del partito stimano che sia almeno il 10%. Potrebbe non votare per il presidente in carica, quindi potrebbe non ricevere la maggioranza dei voti.

Le questioni legali possono far male

I socialisti, il secondo gruppo più numeroso al Parlamento europeo e una parte fondamentale dell’attuale coalizione centrista, cercano di guidare il Consiglio europeo, che rappresenta i 27 Stati membri dell’Unione europea.

Il quotidiano Politico ha osservato: “Costa è il favorito nella corsa per sostituire l’attuale presidente del Consiglio europeo Charles Michel, quindi i diplomatici stanno già speculando su chi diventerà il suo capo di gabinetto se assumerà l’incarico”.

La candidatura di Cousteau sarà probabilmente ulteriormente complicata dai suoi problemi legali: si è dimesso da primo ministro lo scorso novembre dopo che i pubblici ministeri lo hanno nominato ufficialmente sospettato in un’ampia indagine sull’abuso di influenza.

Otto mesi dopo, il caso è ancora chiuso e il mistero resta.

Nessuna accusa è stata mossa contro l’A. Costa, ma la Procura non ha abbandonato le indagini sull’ex premier.

I giornalisti hanno sottolineato che i suoi problemi legali potrebbero essere esacerbati dagli sforzi dei nordici per promuovere la candidatura del primo ministro socialista danese Mette Frederiksen, il cui nome è da mesi nei colloqui in corso nella bolla di Bruxelles.

Ereditiera o successore di Borelli?

Quando ha scelto il successore del capo diplomatico dell’UE Josep Borrell, il primo ministro estone K. Cajas, un leader liberale e nazionalista, ha ricoperto la carica. Si ritiene che la sua candidatura possa diventare l’opzione più ideale.

“Prima delle elezioni del Parlamento europeo, i paesi dell’UE che non avevano subito l’aggressione russa erano scettici riguardo alla loro forte posizione anti-Cremlino. Alcuni leader occidentali temono che Kahl si concentrerà solo sulla Russia e non presterà sufficiente attenzione alle altre regioni, in particolare al Medio Oriente Africa”, scrive Politico.

Foto “Scanpix”/”SIPA”/Il primo ministro estone Kaja Kallas

Si dice che questa resistenza si sia attenuata in seguito.

Si ritiene che la più semplice delle quattro candidature sia quella di concedere altri due anni e mezzo all’attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Mitsola, che appartiene al Partito popolare europeo, ma la decisione finale resta da decidere. nelle mani del Parlamento stesso e non nelle mani dei leader dell’UE.

Cosa resterà a J. Landsberg?

La Lituania non ha ancora deciso chi delegherà alla Commissione europea, ma il nome del capo dell’Unione nazionale al potere, i cristiano-democratici lituani, il ministro degli Esteri Gabrielius Landsbergis, è quello che più fa parlare di sé. Il primo ministro Ingrida Simonetti ha dichiarato che non intende né vuole candidarsi per questa carica.

Il principale candidato del governo lituano all’adesione alla Commissione europea è il ministro degli Esteri, leader conservatore, J. Lansberges.

“Ovviamente è il piano A e la nostra opzione principale è Gabriel Landsbergis”, ha detto mercoledì a Radio News.

Secondo il rappresentante, questa nomina è stata decisa molto tempo fa e non è stata abbandonata.

“Mi sembra che il governo inizierà questo puzzle con questa proposta. Speriamo che tutto abbia successo”, ha detto B. Sudargas.

Secondo lui, tutte le altre considerazioni che il Primo Ministro Ingrida Simonetti o la Presidente del Parlamento Viktoria Umiliti-Nielsen potrebbero avanzare per queste posizioni sono questioni provocate e non hanno necessariamente alcun fondamento.

In Lituania, un candidato alla Commissione deve ricevere l’approvazione del governo, del Parlamento e del Presidente, e il Parlamento europeo deciderà infine su tutte le nomine. La presidenza ribadisce che la questione è prematura.

Virginius Sinkevicius, lituano, lavora attualmente presso la Commissione europea, responsabile per l’ambiente, gli oceani e la pesca.

Si prevede che G. Landsbergis non affermi di essere diventato responsabile degli affari esteri. Si dice che J. Landsbergis potrebbe diventare il commissario europeo responsabile dello sviluppo dell’Unione europea.