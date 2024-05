La prima persona a ricevere un rene di maiale morì mesi dopo il trapianto

(CNN) — Un uomo di 62 anni è morto mesi dopo essere diventato il primo destinatario vivente di un trapianto di rene di maiale geneticamente modificato, salutato come una svolta medica.

Rick Solomon ha ricevuto il rene al Massachusetts General Hospital a marzo dopo che gli era stata diagnosticata una malattia renale allo stadio terminale l’anno scorso. L’ospedale ha confermato che non vi erano indicazioni che la sua morte fosse il risultato del trapianto.

Dopo aver subito un intervento chirurgico di quattro ore su consiglio dei suoi medici, Suleiman, direttore del Dipartimento dei trasporti del Massachusetts, è stato dimesso dall’ospedale ad aprile. Dopo l’operazione, i medici hanno affermato di ritenere che il nuovo rene potesse durare per anni, ma hanno riconosciuto che c’erano molte incognite nei trapianti di rene dagli animali all’uomo.

“Il signor Soliman sarà sempre visto come un faro di speranza per innumerevoli pazienti sottoposti a trapianto in tutto il mondo, e siamo estremamente grati per la sua fiducia e volontà di far avanzare il campo dei trapianti”, ha affermato il Massachusetts Hospital in una nota.

“Offriamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari del signor Suleiman mentre ricordiamo una persona straordinaria la cui generosità e gentilezza hanno toccato tutti coloro che lo conoscevano”.

La famiglia di Suleiman lo descrisse come un brav’uomo, fieramente leale verso le persone della sua vita.

“La nostra famiglia è profondamente rattristata dall’improvvisa scomparsa del nostro amato Rick, ma ci consola sapere che ha ispirato così tante persone”, si legge in una dichiarazione della famiglia. “Milioni di persone in tutto il mondo hanno appreso della storia di Rick. Eravamo – e ci sentiamo ancora – confortati dall’ottimismo che ha portato ai pazienti in disperata attesa di un trapianto.”

Suleiman aveva precedentemente menzionato in una dichiarazione che Suleiman era stato paziente nel programma di trapianto di organi dell’ospedale per 11 anni. Ha ricevuto un rene da un donatore umano nel 2018, dopo aver convissuto per molti anni con il diabete e la pressione alta. I reni hanno iniziato a mostrare segni di insufficienza cinque anni dopo e la dialisi è ripresa nel 2023.

“L’ho visto non solo come un modo per aiutare me stesso, ma come un modo per dare speranza a migliaia di persone che hanno bisogno di un trapianto di organi per sopravvivere”, ha scritto Soliman nella dichiarazione.

Il dottor Tatsuo Kawai, direttore del Centro di resistenza ai trapianti di Legorreta, ha eseguito la procedura innovativa a marzo tra gli applausi estasiati in sala operatoria.

La necessità di organi supera di gran lunga il numero disponibile negli Stati Uniti. Secondo la Rete per l’approvvigionamento e i trapianti di organi, attualmente ce ne sono Più di 100.000 persone In attesa della donazione degli organi.

Gli esperti stanno studiando da tempo come trapiantare in modo sicuro e con successo organi dagli animali all’uomo, cosa che secondo loro potrebbe aiutare a risolvere la carenza di organi.

Prima del trapianto di Solomon, solo due trapianti di organi di maiale, entrambi di cuore, erano stati eseguiti per ragioni umanitarie. Entrambi i pazienti sono morti settimane dopo aver ricevuto i cuori.

eGenesis, la società di biotecnologia che fornisce il rene di maiale geneticamente modificato, ha definito Soliman un “vero pioniere” in una dichiarazione rilasciata sabato sera tardi.

“Siamo estremamente grati al signor Soliman e alla sua famiglia e onoreremo la sua eredità e il suo inestimabile contributo alla scienza e alla medicina continuando i nostri sforzi per promuovere il trapianto di organi per milioni di pazienti in tutto il mondo che necessitano di organi salvavita”. Ha aggiunto la società.

La famiglia di Suleiman ha anche ringraziato in un comunicato il team che lo ha curato al Massachusetts General Hospital.

“Dopo il trapianto, Rick ha detto che uno dei motivi per cui si è sottoposto alla procedura è stato quello di fornire speranza alle migliaia di persone che avevano bisogno di un trapianto per sopravvivere. Rick ha raggiunto questo obiettivo e la sua speranza e il suo ottimismo vivranno per sempre ispirare i pazienti e la sua famiglia”, hanno affermato ricercatori e operatori sanitari di tutto il mondo.

