Radio L’Avana Cuba | Perché Julian Assange è stato perseguitato per 14 anni?

Julian Assange è ora libero

Il 3 luglio di quest’anno, Julian Assange è libero, all’età di 53 anni, 14 dei quali sono stati perseguitati dagli Stati Uniti, perché ha rivelato al mondo centinaia di migliaia di prove sulla oscura politica estera di quel paese.

È passato molto tempo da quando il giornalista australiano per eccellenza Julian Assange, fondatore nel 2006 di WikiLeaks, l’organizzazione mediatica multinazionale e la biblioteca associata che ha già pubblicato più di 10 milioni di documenti e analisi censurati o limitati relativi alla guerra, ha celebrato il compleanno della libertà. Spionaggio e corruzione.

Il mese scorso, un processo nella regione di Saipan, nelle Isole Marianne Settentrionali nell’Oceano Pacifico, lo ha reso possibile dopo aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Stato americano, secondo il quale Assange ha accettato di dichiararsi colpevole del reato di spionaggio, nonostante l’opinione pubblica internazionale considerava la cosa seria. Tra il 2010 e il 2011 WikiLeaks ha pubblicato più di 700.000 documenti riservati per rappresentare il diritto all’informazione e alla libertà di espressione. L’incidente è diventato la più grande fuga di informazioni riservate nella storia del Nord America.

Per quanto riguarda ciò che ha vissuto, rivediamo ciò che contenevano quei dossier che gli costarono quasi 13 anni di privazione della libertà (più di cinque nella prigione di Belmarsh e circa sette come rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra).

Cosa ci ha rivelato WikiLeaks

Attraverso il sito WikiLeaks, il 25 luglio 2010 sono stati pubblicati più di 91.731 documenti militari americani relativi alla guerra in Afghanistan.

Circa tre mesi dopo, furono pubblicati 391.000 annunci economici relativi alla guerra in Iraq, che indicavano, tra gli altri dati, il nuovo numero di civili iracheni uccisi.

Poi, il 28 novembre 2010, sono venuti alla luce 251.287 dossier del Dipartimento di Stato, la maggior parte dei quali classificati, classificati e dannosi per l’immagine della più grande potenza economica mondiale.

Nel complesso, i registri descrivono in dettaglio le operazioni nelle guerre in Iraq e Afghanistan e forniscono accesso a dispacci diplomatici che rivelano attività di spionaggio e di politica estera degli Stati Uniti.

La guerra in Afghanistan ha dimostrato ad esempio che in un attacco devastante lanciato dall’alleanza euro-nordamericana (NATO) sono morte migliaia di civili, così come è stato dimostrato il modo in cui sono stati condotti gli attacchi dei talebani. Attraverso misure tattiche discutibili, ha riferito The Guardian.

Un altro elemento importante emerso, questa volta nell’aprile 2011, è stata la situazione dei prigionieri a Guantanamo Bay, che spiega le torture e i processi senza motivo specifico a cui sono stati sottoposti gli imputati, alcuni dei quali hanno subito abusi durante la pena ondata di critiche alla mancanza di rispetto dei diritti umani da parte degli Stati Uniti.

I quasi 800 documenti militari segreti dettagliavano le presunte attività terroristiche dei membri di Al Qaeda catturati nel centro di detenzione della prigione statunitense di Guantánamo Bay.

Un caso segnalato è quello dello sceicco al-Libi, che ha confessato sotto tortura che membri di Al-Qaeda avevano contattato Saddam Hussein per negoziare l’acquisizione di armi biologiche e di distruzione di massa, che l’allora presidente dell’Iraq avrebbe utilizzato come pretesto. Gli Stati Uniti, George Bush, per invadere l’Iraq.

Dopo la notizia, il giornalista è stato perseguitato e accusato dagli Stati Uniti di oltre 18 crimini, che lo hanno portato a chiedere asilo politico presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra, concessogli dall’ex presidente Rafael Belt.

Allo stesso tempo, WikiLeaks non ha interrotto il suo lavoro mediatico. Il 23 giugno 2016 è stato rivelato che tre presidenti francesi, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande, erano stati spiati tra il 2006 e il 2012 dalla National Security Agency degli Stati Uniti.

Successivamente si è scoperto che erano state “intercettate” anche le comunicazioni dei leader dei governi di Giappone, Germania e Italia.

Anche la performance del sistema politico americano è stata oggetto di esame pubblico dopo la rivelazione, il 27 luglio dello stesso anno, di messaggi audio hackerati al Comitato Nazionale Democratico (DNC), che rivelavano che i donatori sollecitavano favori ai politici.

Tre anni dopo, nel 2019, il permesso di Assange di rimanere presso l’ambasciata ecuadoriana nel Regno Unito è stato ritirato, dopodiché è stato arrestato e incarcerato per cinque anni.

Professionisti del giornalismo di tutto il mondo, intellettuali e influenti personalità politiche si sono uniti alla campagna per la sua liberazione, che è stata finalmente realizzata la mattina del 24 giugno, quando ha lasciato le sbarre del carcere di massima sicurezza di Belmarsh, dopo avervi trascorso 1.901 giorni. (Copiato dal quotidiano Granma)