La Svizzera ha violato i diritti umani a causa del suo approccio al cambiamento climatico

(CNN) — Martedì un tribunale internazionale con sede in Francia ha stabilito che l’incapacità della Svizzera di affrontare adeguatamente la crisi climatica costituisce una violazione dei diritti umani, in una sentenza storica sul clima che potrebbe avere un effetto a catena in tutto il mondo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, in Francia, si è pronunciata in una causa intentata da oltre 2.000 donne svizzere, la maggior parte delle quali hanno più di 70 anni, contro il governo svizzero. Sostenevano che le ondate di caldo causate dai cambiamenti climatici avevano ridotto la loro salute e la qualità della vita e li avevano messi a rischio di morte.

La corte ha stabilito che il governo svizzero ha violato i diritti umani di alcune donne a causa di “lacune critiche” nella legislazione nazionale volta a ridurre le emissioni di calore del pianeta, nonché del mancato raggiungimento dei precedenti obiettivi climatici.

Ciò equivale a una violazione del diritto delle donne a una protezione effettiva dai “gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita”, ha affermato la Corte in una nota.

Questa è la prima volta che la Corte si pronuncia su questioni climatiche. Non è previsto alcun diritto di appello e la sentenza è giuridicamente vincolante.

Gli esperti affermano che la sentenza della corte potrebbe rafforzare altri casi climatici basati sui diritti umani pendenti dinanzi ai tribunali internazionali e potrebbe aprire le porte a molte cause simili che saranno intentate in futuro.

“La sentenza odierna contro la Svizzera costituisce un precedente storico che si applica a tutti i paesi europei”, ha affermato in una nota Gerry Liston, avvocato del Global Legal Action Network, che ha sostenuto il caso del Portogallo. “Ciò significa che tutti i paesi europei devono rivedere urgentemente i propri obiettivi in ​​modo che siano basati sulla scienza e allineati con 1,5 gradi. È una grande vittoria per tutte le generazioni.”

Questa sentenza potrebbe costringere la Svizzera a ridurre più rapidamente il consumo di combustibili fossili. I combustibili fossili sono il principale motore del cambiamento climatico causato dall’uomo.

Vesselina Newman, degli avvocati ambientalisti ClientEarth, ha affermato che questa scoperta “da una delle più alte corti del mondo invia un messaggio chiaro: i governi devono intraprendere azioni reali sulle emissioni per proteggere i diritti umani dei loro cittadini”.

L'Ufficio federale di giustizia svizzero, che rappresenta il Paese davanti alla Corte dei diritti dell'uomo, ha affermato di “prendere atto” della sentenza.

“La sentenza globale sarà analizzata con le autorità competenti e verranno esaminate le misure che la Svizzera dovrebbe adottare in futuro”, ha affermato in una dichiarazione alla CNN.

La corte si è pronunciata anche su altri due casi, uno dei quali è stato intentato da un sindaco contro il governo francese, e il terzo, che è il più grande e famoso, è stato intentato da sei giovani portoghesi contro 32 paesi europei. Ha dichiarato queste due richieste “inaccettabili”.

La causa francese è stata archiviata perché il querelante si era trasferito all'estero e non aveva più legami con l'area in cui si concentrava il suo caso, e quindi non poteva essere considerato una “vittima” ai fini della causa.

La corte ha respinto il caso portoghese sulla base del fatto che i ricorrenti non avevano prima esperito tutte le vie legali previste dal loro sistema giudiziario nazionale. Ha inoltre stabilito che non vi erano motivi per espandere la portata della causa per includere paesi al di fuori del Portogallo.

Catarina dos Santos Mota, una delle parti ricorrenti in quel caso, ha affermato che, sebbene la sentenza non fosse nel suo interesse, è stata una vittoria. Ha detto: “Non abbiamo rotto il muro, ma abbiamo creato una grande crepa”. “Voglio che la vittoria sulla Svizzera venga usata contro tutti i paesi europei e nei tribunali nazionali”.

Con l’aggravarsi della crisi climatica, il contenzioso sul clima è diventato uno strumento sempre più popolare per cercare di costringere governi e aziende a intensificare la propria azione sul clima, anche perché Il mondo è ancora molto lontano L’obiettivo è ridurre le emissioni abbastanza rapidamente da evitare un catastrofico aumento della temperatura.

L’attivista ambientalista Greta Thunberg, che ha partecipato a una manifestazione, ha detto ai giornalisti fuori dal tribunale che “questo è solo l’inizio del contenzioso sul clima”.

“In tutto il mondo, sempre più persone portano i propri governi in tribunale, ritenendoli responsabili delle loro azioni”, ha affermato Thunberg, aggiungendo: “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione”.

La sentenza di martedì a favore della donna svizzera costituisce un “precedente da seguire per altri tribunali internazionali”, ha detto alla CNN Liston, del Global Legal Action Network.

Sia la Corte internazionale di giustizia che la Corte interamericana dei diritti umani hanno casi pendenti relativi agli impatti dei cambiamenti climatici sui diritti umani.

Louis Mian della CNN ha contribuito a questo articolo.