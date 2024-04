Foto del villaggio italiano di Bellesi Metz 2024

Andiamo Terza edizione di BellissiMetz. Da mercoledì 3 aprile a domenica 7 aprile 2024, Messins potrà approfittarne Villaggio Italia Che prese residenza in Piazza della Repubblica. UN Trenta prodotti Visualizza Specialità artigianali e culinarie De la Bute, con il focus di quest'anno sulla Sicilia.

Apertura di BellissiMetz alla presenza di François Grosdidier, sindaco di Metz, Emanuela D'Alessandro, Ambasciatrice d'Italia in Francia, Domenico Basciano, Presidente del CCIFM, ecc.

IL Il tempo non era buono Questo mercoledì mattina. I primi visitatori si sono aggirati tra i tendoni con gli ombrelli in mano per scoprire i rivenditori di questa nuova edizione. La Piazza della Repubblica è pronta a vibrare al ritmo dell'Italia: manca solo il sole siciliano.

Tout-Metz vi invita a scoprire l'evento attraverso una serie di fotografie.

Bellesi Metz in foto

La cerimonia di apertura si è svolta sotto la pioggia, ma di buon umore.

Il food truck serve specialità siciliane.

Ristorante La Casa dei Sapori e la sua terrazza.

La degustazione è offerta dai concessionari.

La gastronomia italiana sotto i riflettori per 5 giorni.

I prodotti siciliani sono presenti in numero.

L’Italia è anche produzione artigianale.

Qui, un supporto in ceramica italiana.

Per la prima volta al BellissiMetz il pubblico potrà acquistare i vini piemontesi.

Questo stand offre molti prodotti al tartufo.

Ben rappresentati i salumi della tradizione italiana.

Al BellissiMetz non c'è solo carne e formaggio.

Un must è il limoncello, un liquore al limone proveniente dall'Italia.

L’abbigliamento in cashmere è una delle novità dell’edizione 2024.

Questo commerciante offre soprattutto cinture in pelle artigianali.

Sono esposte molte auto italiane, inclusa una Ferrari del 1976.

Verde, bianca e rossa: bandiera italiana.

Fino a domenica sono in programma diversi eventi. E' possibile consultare il programma nel nostro articolo dedicato al tema dell'edizione 2024 di BellissiMetz cliccando qui.

informazioni utili

Al posto di quello

Place de la Republique a Metz (villaggio italiano)

5 è disabilitato. Roberto Schumann

57000 Metz

Date e orari

Da mercoledì 3 aprile a domenica 7 aprile 2024

Da mercoledì 3 aprile a sabato 6 aprile: dalle 10:00 alle 20:00.

Domenica 7 aprile: 10:00 – 19:00

Ristorazione in loco