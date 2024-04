La velocità di ricarica del telefono diminuirà in estate..? Perché

Ricarica smartphone Internet Office: In estate gli esseri umani non sono colpiti solo dai raggi del sole, ma anche dagli smartphone che utilizziamo continuamente. Gli smartphone si riscaldano più velocemente in estate rispetto alle altre stagioni. Che tu stia navigando o giocando, l'intero pannello posteriore si riscalda. Inoltre la differenza nella velocità di ricarica degli smartphone si può osservare anche in estate. Si può notare che la velocità di ricarica è diminuita rispetto alla velocità precedente. L'estate ha qualcosa a che fare con la bassa velocità di ricarica?

Gli smartphone stanno diventando ogni giorno più potenti. La maggior parte dei cambiamenti riguardano la velocità e le prestazioni. La velocità dello smartphone è aumentata. Aumenta la luminosità dello schermo. Una volta esposto alla luce solare, lo schermo dello smartphone diventa invisibile. Ora la luminosità dello schermo è migliorata a questo livello. Tutto ciò aumenta la temperatura dello smartphone. Inoltre, giocare a giochi di fascia alta come BGMI aumenta anche il calore del telefono. Gli smartphone si riscaldano più velocemente rispetto ai giorni normali a causa del caldo estivo.

Bassa velocità di ricarica..

Insieme alle prestazioni dello smartphone, la velocità di ricarica della batteria è aumentata in modo significativo. La tecnologia per caricare completamente la batteria in pochi minuti è diventata disponibile. Tuttavia, dispongono anche di un meccanismo di difesa per evitare danni al telefono dovuti al calore. Ciò significa che i sensori del telefono rilevano quando il telefono è caldo. Rallentano la velocità di ricarica del telefono. A volte non si carica completamente finché la temperatura dello smartphone non torna alla normalità. In questi casi, se il telefono si surriscalda, è meglio rimuovere la cover posteriore per raffreddarlo. È meglio scegliere l'opzione di ricarica cablata se si utilizza un caricabatterie wireless. Gli esperti vogliono stare lontani dai giocattoli, soprattutto durante la ricarica.