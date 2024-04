La Cina riprende il suo lavoro nello spazio inviando un nuovo lotto alla sua stazione spaziale Notizie scientifiche

La Cina ha inviato 3 astronauti nella sua stazione spaziale con equipaggio per rimanervi per un periodo non inferiore a 6 mesi, come parte di un programma regolare in cui gli astronauti cinesi ruotano a bordo della stazione spaziale Tiangong, che vola ad alta quota fuori dall’atmosfera terrestre.

E i vantaggi Reuters La navicella spaziale “Shenzhou-18” è stata lanciata con i suoi tre passeggeri a bordo, e il razzo spaziale “Long March-2F” è decollato dal “Jiuquan Satellite Launch Center” nella Cina nordoccidentale alle 20:58 di ieri, giovedì – ora locale. – Secondo i media ufficiali.

La missione, che durerà circa 26 settimane, sarà guidata dall’astronauta 43enne Yi Guangfu, che aveva precedentemente volato alla Stazione Spaziale Tiangong nell’ottobre 2021 come parte della seconda missione con equipaggio cinese sulla stazione.

È accompagnato da Li Cong e Li Guangsu, che stanno facendo il loro primo viaggio nello spazio, dopo essersi uniti all'ultimo gruppo di astronauti del programma di volo spaziale cinese. Mentre tutti e tre i pionieri avevano precedentemente lavorato nei servizi di sicurezza e di polizia.

“Palazzo Celeste”… la meraviglia della Cina nello spazio

Dal completamento dei lavori alla fine del 2022, la stazione spaziale cinese ha aumentato la sua capacità fino a un massimo di 3 astronauti, attualmente vola a un'altitudine di 450 chilometri ed è stata progettata con una vita operativa non inferiore a 15 anni.

Secondo il programma approvato dalla Cina, a partire dal 2021 saranno inviate ogni anno due missioni con equipaggio alla stazione Tiangong e il volo attuale è il settimo dall'inizio delle missioni spaziali con equipaggio.

A ogni equipaggio spaziale vengono assegnati diversi compiti, il più importante dei quali è camminare nello spazio e condurre esperimenti scientifici in un ambiente a gravità zero, entro un periodo di tempo di 6 mesi per ciascun equipaggio.

La stazione spaziale cinese Tiangong, che nella lingua locale significa “palazzo celeste”, è diventata uno dei simboli nazionali il cui progetto è stato istituito e lanciato a causa dell'esclusione della Cina dai lavori sulla Stazione Spaziale Internazionale, che la NASA ha guidato per molti decenni. La legge americana vieta alla NASA di cooperare direttamente o indirettamente con la Cina.

A causa della mancanza di cooperazione congiunta nel lavoro spaziale, alla fine del 2003 la Cina ha impiegato molto tempo per inviare il suo primo astronauta, Yang Liwei. L'ultimo volo spaziale cinese è il 13° nella storia del paese.