La vincitrice del concorso Miss Alabama 2024 è finita nel mirino

Quest’anno, la modella plus size Sarah Milliken, 23 anni, ha vinto il concorso Miss Alabama.

Sarah Milliken ha vinto il concorso di Miss Alabama. A questo proposito informa Sole americano.

Negli ultimi otto anni, la 23enne ha partecipato alla competizione due volte prima di riuscirci, ma la sua vittoria è stata oscurata da un’ondata di odio e critiche.

Il motivo principale dell’odio era il peso della ragazza. I commentatori scontenti hanno descritto la sua partecipazione al concorso di bellezza come una vergogna per l’intero paese.

“Pensavo fosse un concorso di bellezza”, “È davvero considerato attraente in Alabama?”, “Questo dovrebbe essere il vincitore di Miss Jack in the Box”, “Qualcuno che glorifica la positività corporea e questa è solo una persona grassa”. “Chi fa cazzate normali, non pensa affatto al suo peso, ma è lì e basta”, “È così grassa, non la trovo attraente”, hanno scritto nei commenti.

Tuttavia, molti hanno espresso il loro sostegno al vincitore del concorso.

La stessa Sarah ha risposto ai critici arrabbiati che hanno commentato negativamente la sua vittoria, sottolineando che le parole possono ferire.

“Anche qualcosa che scrivi semplicemente su uno schermo può lasciare un’impressione duratura su qualcuno. Anche se non sono in questa situazione, puoi far sì che altre persone ti facciano cose cattive,” ha scritto su Instagram.

In precedenza, è stato riferito che Miss Universo Ucraina 2023 Angelina Yusanova ha vinto il concorso Miss Echo International 2024 in Egitto.



Miss Malesia privata del titolo



Notizie da corrispondente.net Su Telegram e WhatsApp. Iscriviti ai nostri canali https://t.me/korrespondentnet E WhatsApp