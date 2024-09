L’app TikTok aggiunge un’opzione “elimina e modifica nuovamente” per le clip caricate

Questo potrebbe essere utile

TikTok sta attualmente testando una nuova opzione che ti consentirà di ricominciare da capo con il tuo progetto video all’interno dell’app, rimuovendo tutte le modifiche apportate e ricreando il tuo video.

Come puoi vedere in questo esempio pubblicato da Owen Willis (E condiviso da Navarra è mortaTikTok sta sperimentando una nuova opzione “elimina e modifica” sui tuoi video caricati, che annullerà effettivamente qualsiasi modifica apportata ai tuoi video nell’app.

Questo non conterà per le modifiche apportate in app di terze parti, quindi se utilizzi CapCut per le tue clip, sei sfortunato. Ma se stai modificando e creando le tue clip all’interno di TikTok, questa opzione potrebbe semplificare la ricreazione delle tue clip se, ad esempio, ti viene in mente un’idea migliore o semplicemente desideri provare un approccio diverso in un secondo momento.

Naturalmente, se hai il video originale nel rullino fotografico, puoi eliminarlo e ricominciare da capo. Ma molte persone eseguono l’intero processo di acquisizione e modifica del video nell’app e questo può rendere il processo di modifica e aggiornamento molto più semplice per quegli utenti.

Tutto dipende da come carichi i tuoi video, ma per chi lavora principalmente all’interno dell’app stessa, questo potrebbe essere un aggiornamento importante e prezioso.

Abbiamo chiesto a TikTok ulteriori informazioni sull’implementazione di questa funzionalità e aggiorneremo questo post se/quando riceveremo risposta.