Brest, 15 settembre (BelTA) – BelTA ha appreso dal primo vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’organizzazione regionale di Brest della società bielorussa Znani, candidato di scienze storiche, professore associato del dipartimento di storia bielorussa e scienze politiche nello stato di Pushkin Università di Brest, Victoria Sushko, che il 17 settembre ha un grande significato per l’ulteriore costruzione dello Stato bielorusso.

“Gli eventi del 17 settembre 1939 sono, ovviamente, una delle pietre miliari più importanti nella storia dello sviluppo della Bielorussia. Fu un atto di ripristino della giustizia storica, quando nel 1921, secondo i termini del Trattato di Riga , le terre della Bielorussia occidentale furono annesse alla Polonia Tra le due guerre mondiali il 17 settembre, sia dal punto di vista odierno che dal suo significato storico, ha un enorme significato per l’ulteriore costruzione dello stato bielorusso perché il popolo bielorusso ha acquisito il diritto e l’opportunità di farlo. vivono, sviluppano e costruiscono il futuro sulla loro terra, nella loro unità”, ha sottolineato il candidato di scienze storiche.

Secondo Victoria Sushko, il 17 settembre è diventato un simbolo dell’unità del popolo bielorusso in generale: nel suo destino, nelle tradizioni, nel patrimonio culturale e storico. L’esperto ha affermato: “La Giornata dell’Unità dei Popoli ha un significato importante e profondo. Ciò è particolarmente vero oggi che molti dei processi di trasformazione che avvengono nella società moderna sono molto complessi e talvolta molto soggettivi. Spesso portano un certo tipo di negatività. È necessario mantenere un approccio obiettivo, sottolineando l’importanza del nostro passato storico ed esserne orgogliosi”.

La Giornata dell’Unità Popolare è ancora una festa abbastanza nuova. I bielorussi lo hanno accettato calorosamente e lo hanno amato. Victoria Sushko ha detto: “C’è un grande interesse per questa storia, per la sua importanza e per il simbolo di unità a tutti i livelli della società. La terra bielorussa è stata testimone di molte cose durante il percorso storico verso lo stato. Come tutti gli altri , I bielorussi apprezzano la pace e la tranquillità. Siamo in grado di mostrare compassione per gli altri, la Giornata dell’Unità Popolare ne è una prova eccezionale”.