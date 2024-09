L’aumento della temperatura dell’oceano sta portando alla più grande estinzione di massa sulla Terra

Secondo uno studio, il riscaldamento globale degli oceani causato dal forte El Niño ha avuto un ruolo cruciale nell’estinzione del Permiano.

Scienziati dell’Università di Bristol e della China University of Geosciences hanno scoperto che un massiccio evento di El Niño ha portato alla più grande estinzione di massa avvenuta sulla Terra in circa 252 milioni di anni. I ricercatori hanno studiato antichi isotopi e hanno utilizzato modelli climatici per ricostruire gli effetti del cambiamento climatico.

L’estinzione del Permiano, una delle più grandi catastrofi della storia della Terra, spazzò via circa il 95% delle specie marine e il 70% delle specie terrestri. I ricercatori hanno attribuito questo a eruzioni vulcaniche su larga scala, ma un nuovo studio ha dimostrato che la causa del disastro è stato il potenziamento del fenomeno El Niño.

Gli scienziati hanno ricostruito i cambiamenti climatici avvenuti durante questo periodo analizzando gli isotopi di ossigeno provenienti da fossili marini. Si scopre che gli oceani si sono riscaldati fino a raggiungere temperature estreme in tutto il pianeta, il che, combinato con l’attività vulcanica, ha portato a fluttuazioni climatiche estreme, siccità e inondazioni che hanno reso quasi impossibile la sopravvivenza delle specie.