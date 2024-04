L'avventura Wuxia Where Winds Meet riceverà un beta testing limitato questo mese

Il gioco open-world Wuxia Where Winds Meet riceverà questo mese un beta testing limitato per i giocatori nordamericani.

Il gioco è dello sviluppatore cinese Everstone Studio e segue uno spadaccino errante in un'esperienza radicata nella storia cinese e nelle arti marziali Wuxia.

I giocatori possono Apri un conto adesso Per ottenere un invito alla beta, che sarà il primo beta test all'estero. Che si terrà dal 19 al 22 aprile. Dai un'occhiata al bellissimo nuovo trailer qui sotto per una nuova occhiata al gioco.



Dove il vento incontra il trailer del beta test





Dove il vento incontra il trailer del beta test

Where Winds Meet è fortemente ispirato a Wuxia, con le arti marziali utilizzate come base per l'esplorazione del mondo aperto e la risoluzione di enigmi, nonché il combattimento dinamico utilizzando set di mosse che imitano gli animali.



Credito immagine: Studio Everstone

È anche affascinante, ricco di tradizione e includerà minigiochi come suonare strumenti musicali tradizionali, scacchi cinesi o Touhu.









Credito immagine: Studio Everstone

“Il reclutamento è attualmente in corso e siamo entusiasti di intraprendere con voi questo entusiasmante viaggio avventuroso nella Wuxia orientale”, ha affermato il produttore di Everstone Studio Beralt Liu. “Il tuo feedback sarà fondamentale per aiutarci a migliorare e migliorare il gioco, quindi grazie per il tuo interesse e supporto e non vediamo l'ora di incontrarti!”

Non si sa ancora una data di rilascio, quindi questo beta test offrirà un'ottima opportunità per provare il gioco.

Anche se non ci sono ancora dettagli sul beta test del server europeo, iscriversi a questa beta potrebbe valere la pena provare, ritardo permettendo.

Ho incontrato gli sviluppatori e ho riprodotto un breve clip di Where Winds Meet alla Gamescom e ho trovato la sua bellezza sbalorditiva, nonostante la mia mancanza di abilità.