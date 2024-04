Nuovo Hollow Knight: la classificazione in base all'età di Silksong solleva ulteriori speculazioni

Prima c'era una pagina sull'Xbox Store e ora c'è una classificazione per età; Hollow Knight: Silksong potrebbe finalmente essere pronto per il rilascio? Le speculazioni su un sequel di Team Cherry per PS5 e PS4 sono all'ordine del giorno e una classificazione per età recentemente rivelata in Corea del Sud ha alimentato le chiacchiere online. È interessante notare che la classificazione per età è stata effettivamente registrata a febbraio, ma è solo ora che i fan stanno scavando in profondità per eventuali nuove informazioni.

Il follow-up è stato valutato 12+ ed è stato monitorato da Ripristinare l'era Utente irock. Il gioco è stato lanciato tramite una nuova pagina della lista dei desideri per Xbox Store ed è apparso su PS Store Da qualche tempo ormai – insieme a Nintendo Switch e Steam – ma le speculazioni hanno già iniziato a crescere poiché dirigenti di Microsoft come Sarah Bond hanno pubblicizzato l'aggiunta sui social media.

Considerata l'attesa attorno a Hollow Knight: Silksong, è abbastanza grande da guadagnarsi un posto negli stream più importanti della piattaforma, come Galleria PlayStation. Con il rilascio di Xbox Game Pass supportato per un giorno, potremmo dover attendere la presentazione di Microsoft a giugno per ottenere informazioni adeguate sui nuovi dettagli e sulla data di rilascio. Il gioco non ha una finestra di rilascio ufficiale dopo essere stato posticipato al 2023.

C'è sempre la possibilità che il Team Cherry rilasci un nuovo trailer in qualsiasi momento dato che mancano ancora un paio di mesi a giugno, ma il palcoscenico più ampio per Hollow Knight: Silksong sembra appropriato a questo punto. Quando pensi che vedremo il prossimo gioco per PS5 e PS4? Fateci sapere nei commenti qui sotto.