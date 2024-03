Le 12 case più uniche al mondo che sembrano incredibili! – Intrattenimento – Pagina 1

La maggior parte di noi probabilmente vive in appartamenti o case normali, ma alcuni hanno gusti diversi e scelgono costruzioni speciali. Scopri 12 case uniche al mondo!

12. Habitat 67, Montreal, Canada

Chi avrebbe mai pensato che mettendo dei cubi di cemento uno sopra l'altro si sarebbe ottenuto un edificio residenziale? Questo splendido complesso residenziale a Montreal, in Canada, è stato costruito dall'architetto Moshe Safdie. All'inizio doveva essere solo un semplice progetto architettonico, ma qui la gente deve vivere in questo strano edificio!

11. Futuro, Svezia

Futuro è una casa prefabbricata a forma di astronave. Il design appartiene a Matti Suuronen e può essere trovato in diversi posti in tutto il mondo. Ma la maggior parte delle case di questo tipo si trovano in Finlandia, patria originaria dell'architetto.

10. Casa degli Specchi, Italia

Le case specchio a Bolzano, in Italia, sono difficili da individuare a causa del loro esclusivo design esterno “a specchio”, che ha la capacità di farle scomparire dal paesaggio circostante. Ma quando arriverai, sarai accolto da una casa nuova di zecca. Soprattutto, può essere affittato per vacanze ed eventi speciali.

9. Lo Hobbit Meccanico, Repubblica Ceca

Questa casa, la cui costruzione ha richiesto quasi 30 anni, ha ricevuto numerosi premi come esempio di costruzione e habitat rispettosi dell'ambiente. Anche se la sua costruzione ha richiesto molto tempo, la sua durata sarà sicuramente molto maggiore.