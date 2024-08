Le carte SIM per le chiamate indesiderate saranno inserite nella lista nera dal 1 settembre: queste carte SIM saranno nella lista nera, informati sulla nuova regola

Evita le chiamate false

Secondo le nuove regole, le società di telecomunicazioni saranno responsabili delle chiamate false effettuate attraverso le loro reti. Se un cliente riceve una chiamata falsa, la società di telecomunicazioni deve risolvere il problema e intraprendere le azioni necessarie. Si prevede che ciò ridurrà significativamente il numero di chiamate false che infastidiscono le persone.

Avviso severo da parte della TRAI

TRAI ha messo in guardia le persone che truffano le persone effettuando chiamate false. Le nuove regole mirano a proteggere i consumatori e le società di telecomunicazioni dovranno aderire a regole rigorose. L’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni (TRAI) ha chiarito che l’uso di metodi fraudolenti di chiamate false e promozionali è una violazione delle regole delle telecomunicazioni e ha elaborato un piano migliore per affrontare il problema.

Il numero resterà bloccato per due anni

Secondo TRAI, chiunque utilizzi il proprio numero di cellulare per telemarketing o promozioni avrà il proprio numero bloccato per due anni. Il governo ha già introdotto la serie di numeri a 160 cifre, che impedirà le frodi. Ma molte persone ricevono ancora chiamate promozionali da numeri privati, quindi sono state messe in atto regole rigide.

TRAI ha chiarito che adotterà misure severe contro coloro che effettuano chiamate fraudolente o indesiderate. TRAI ha affermato che non tollererà spam o chiamate false e che le persone coinvolte saranno punite. Quindi le persone che usano i loro numeri per le promozioni dovrebbero fare attenzione, poiché le nuove regole verranno applicate rigorosamente. Con queste nuove regole, TRAI mira a creare un ambiente di telecomunicazioni sicuro per tutti gli utenti, riducendo così le chiamate false e le frodi.