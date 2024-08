Israele avverte l’Iran e Hezbollah se attaccano il suo territorio

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha avvertito nuovamente domenica che “un danno significativo” potrebbe essere causato al regime iraniano e al gruppo terroristico Hezbollah se le loro minacce si concretizzassero in attacchi contro il territorio israeliano.

Galant ha lanciato questi avvertimenti in un momento in cui le forze ebraiche continuano a completare l’addestramento al combattimento sul fronte settentrionale vicino al Libano, di fronte alla possibilità che scoppi uno scontro globale in questa parte del paese dove si verificano scontri a fuoco quotidiani.

“I nemici dell’Iran e di Hezbollah minacciano di farci del male come non hanno fatto in passato. Chiunque faccia questo può aspettarsi da noi un colpo senza precedenti nel passato. Abbiamo capacità importanti. “Spero che ci riconsidereranno e questo non porterà allo scoppio di guerre su altri fronti”, ha detto Gallant in una dichiarazione militare.

In una conversazione con le nuove reclute presso la base militare di Tel Hashomer, il ministro ha aggiunto: “Deve essere chiaro che lo Stato di Israele sta combattendo per la propria esistenza in un ambiente ostile. Siamo in guerra da 10 mesi su 7 fronti diversi. La chiave della nostra sicurezza sono le nostre persone. “Non vogliamo questa situazione, ma dobbiamo essere preparati”.

