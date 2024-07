Un nuovo studio mostra che 20.000 anni fa nel paese sudamericano dell’Argentina, gli esseri umani cacciavano con le pietre grandi creature a forma di collina conosciute come Gliptodonti. Ciò è stato dimostrato nello studio condotto dopo la scoperta dei fossili di gliptodonte in Argentina. Glyptodon era l’antenato preistorico dell’armadillo trovato oggi sulla terraferma americana.

I resti di Glyptodon furono scoperti nel 1823. Questa creatura aveva le dimensioni di una moderna berlina e il naturalista inglese Richard Owen chiamò questa creatura Glyptodon. La sua lunghezza era fino a 10 metri e il suo peso arrivava fino a 1000 kg. Avevano un guscio enorme, come quello di una tartaruga. Era composto da migliaia di parti spesse.

Gli ultimi gliptodonti vissero sulla Terra 11.700 anni fa. Il punto è che vivevano con gli umani. Queste creature erano erbivori. Non hanno fatto del male agli esseri umani. Ma dare la caccia al gliptodonte non è stato un compito facile. Le armi potevano essere usate attraverso le branchie, le più pericolose delle quali erano le code dei Glyptaedons.

Queste code molto resistenti potevano torcersi e colpire, causando un impatto significativo, tuttavia avevano una grande quantità di carne e le persone usavano anche la loro spessa corteccia come rifugio temporaneo. A causa di queste cose, i primi umani iniziarono a cacciare i gliptodonti. Sebbene abbiano una groppa spessa e una coda mortale, hanno un ventre morbido. Quindi, se il gliptodonte si fosse ribaltato, le cose sarebbero state più facili per i cacciatori. Con la scoperta di un fossile così antico in Argentina, è stato dimostrato che esistevano insediamenti umani in Sud America almeno un quarto di milione di anni fa.