Xhaka ironizza sull’Italia: “La Svizzera ha vinto prima di entrare in campo”

La stella svizzera Granit Xhaka ha deriso l’Italia, dicendo che la sua squadra ha battuto gli Azzurri “prima ancora di entrare in campo” negli ottavi di finale del Campionato Europeo 2024.

Sabato la Nazionale italiana ha perso 2-0 contro la Svizzera a Berlino ed è stata eliminata agli ottavi di finale degli Europei 2024.

Pessima prestazione degli uomini di Spalletti, che nel corso dei 90 minuti hanno realizzato un solo tiro in porta.

Mercoledì Xhaka ha dichiarato in conferenza stampa: “Abbiamo vinto prima ancora di entrare in campo, come hanno fatto contro di noi tre anni fa, non ho mai visto l’Italia soffrire come ha sofferto contro di noi”. Citato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport.

L’Italia ha battuto la Svizzera 3-0 nella fase a gironi di UEFA Euro 2020 con gol di Manuel Locatelli e Ciro Immobile.

Sabato la Svizzera incontrerà l’Inghilterra nei quarti di finale degli Europei 2024.

Xhaka ha aggiunto: “Sono molto orgoglioso di ciò che ogni membro della squadra ha fatto finora, compreso lo staff tecnico”.

“Abbiamo raggiunto un gol più che speciale non solo per il risultato ma anche per lo stile di gioco. Abbiamo giocato ad alto livello e abbiamo usato l’approccio giusto contro un avversario prestigioso.

“La sconfitta subita tre anni fa fa ancora male, quindi abbiamo dimostrato grande spirito di squadra e abbiamo meritato di raggiungere quel traguardo. Siamo stati esemplari in termini di disciplina, con e senza palla”.