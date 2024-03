Le filiali di McDonald's chiudono i battenti per ore inaspettatamente: ed ecco l'imbarazzante motivo

Ieri (venerdì), la catena di ristoranti McDonald's si è scusata per un problema tecnico globale che ha portato alla chiusura di alcuni dei suoi ristoranti per ore. La società ha affermato che l’interruzione è stata causata da un fornitore di tecnologia di terze parti e non si è trattato di un problema di sicurezza informatica.

Il malfunzionamento è durato circa 12 ore, secondo la direzione dell'azienda a Chicago. I media hanno riferito che i clienti dall'Australia al Regno Unito si sono lamentati di problemi con gli ordini. In Israele non sono stati segnalati problemi.

“L'affidabilità e la stabilità della nostra tecnologia sono una priorità assoluta e so quanto possa essere frustrante per i nostri team e clienti quando si verificano tempi di inattività”, ha affermato in una nota Brian Rice, responsabile globale delle informazioni dell'azienda. Quella di oggi è stata un’eccezione alla regola e stiamo lavorando con urgenza per risolverla. “Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato”, si legge nel messaggio. Sul sito web svedese è stato spiegato che “tutti i ristoranti McDonald's sono collegati a una rete globale e questo è il motivo del problema”.